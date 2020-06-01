AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل تركيب وصلات الشعر تغيير في خلق الله .. الإفتاء تجيب

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:10 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
Advertisements
عبد الرحمن محمد
هل يجوز تركيب شعر لتجميل مظهره، سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية.

وأجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه يجوز تركيب الشعر لو شعر صناعي، لكن لو شعر طبيعي لا يجوز.

هل يجوز لبس الباروكة تزينًا للزوج.

وورد سؤال إلى الشيخ أحمد ممدوح ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سيدة تقول فيه "هل ارتداء الباروكة يقع فى حكم وصل الشعر والتغيير في خلق الله  مع العلم أننى أرتديها أمام زوجى فقط"؟ .

أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار أن المرأة إذا ارتدت باروكة "الشعر المستعار" فى بيتها لنفسها أو لزوجها أو حالة أن يكون شعرها خفيف تريد أن تستره أمام الزوج لكي تتزين له وتكون حسنة المظهر فلا حرج فى ذلك.

وتابع: لبس الباروكة ليس من الوصل إنما هو من وضع الشعر على الرأس كما نص على ذلك علماء المالكية.

وأكمل: "تزيني كما تشائي لزوجك".


حكم لبس الباروكة بدل الحجاب

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أنه لا يجوز لبس الباروكة بدل الحجاب ، لأن الهدف من تغطيه الشعر عدم إظهار الزينة الذي لا يتحقق بلبس هذه الباروكة، فهي زينة في نفسها تستوجب الستر.

وذلك لا يليق بالفتاة المسلمة المحجبة أن تقوم بمثل هذا الدور، فإن ذلك قد يتنافى مع هيبتها وحشمتها التي يجب أن تكون عليها.

مستشهدًا بقوله تعالى "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ" الآية 31 من سورة النور.

وأضافت دار الإفتاء، أن لبس الزوجة الباروكة لزوجها حلال ولا حرمة فيه، وأن تزين المرأة لزوجها إذا كان يتحقق بذلك فلا مانع منه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم الشرع في مبيت الفتاة البالغة عند شقيقتها المتزوجة .. عالم أزهري يوضح

حكم زينة الزوجة لزوجها في نهار رمضان.. الأزهر للفتوى يرد.. فيديو

ترشيحاتنا

حامل أمه المصابة بكورونا داخل عزل قها: ما خفتش من العدوى ولو في النار هدخل وراها

بأسعار خيالية .. ماركة وسعر ساعة وفستان ياسمين صبري

جميع الاحتمالات واردة في الأوبئة .. وزير التعليم العالي: المصاب بكورونا ينقل العدوى لـ 4 آخرين

البطوطي يكشف عن السبب الحقيقي وراء قيام الفنادق بإلغاء عدد من الحجز .. فيديو

بعد حملات التطاول الممنهجة .. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت تعتذر للرئيس السيسي والمصريين

أخبار الزمالك : مرتضى يتمنى شفاء حفيد الخطيب .. وصفقات متبادلة مع بيراميدز .. وزيادة عقد كارتيرون

AdvertisementS

بعد حملات التطاول الممنهجة .. شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت تعتذر للرئيس السيسي والمصريين

إصابة دينا حويدق مذيعة CBC بفيروس كورونا

عداد كورونا.. الصحة: 26384 حالة مصابة.. شفاء 6447.. و1005 وفيات

مجلس الوزراء يحدد ضوابط الإعلان عن موعد فتح المحال والمساجد أمام المصلين

مرتضى منصور يتمنى الشفاء لـ حفيد محمود الخطيب.. شاهد

المخزون آمن.. وزيرة الصحة لـ المواطنين: لا تتكالبوا على سحب أدوية المناعة من الصيدليات دون الاحتياج إليها

بكى خوفا على أطفاله.. التفاصيل الكاملة لـ هروب مصاب بفيروس كورونا من مستشفى بالدقهلية

مصادر لصدى البلد: توقعات بعودة حركة الطيران خلال الأسبوع الأول من يوليو

وفاة فنان هندي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

أستاذ مناعة: هذا الإجراء يحسم الجدل حول الإصابة بكورونا ..فيديو

الصحة: القاهرة والجيزة والقليوبية هي الأعلى إصابة بكورونا.. والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل

برفسيور إيطالي: 4 لقاحات لفيروس كورونا اجتازت الاختبارات.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا.. 10 إطلالات لـ دينا حويدق مذيعة CBC

شاهد .. شيفروليه سوبربان Z71 موديل 2021 بعد الكشف عنها .. صور

بمكياج جذاب .. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير