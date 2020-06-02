النقد العربي ينظم ورشة عمل لإلحاق البنوك العاملة في الإمارات بمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية

ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم "الثلاثاء" ورشة عمل لإلحاق البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمنصة "بنى " للمدفوعات العربية ويشارك فيها كبار المسؤولين من جميع البنوك العاملة في الدولة.
تأتى هذه الورشة عقب إعلان صندوق النقد العربى عن إطلاق منصة بنى للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة للصندوق والذى يواصل جهوده فى متابعة عملية إلحاق البنوك المركزية والتجارية فى المنصة.
تأتى هذه الورشة عقب إعلان صندوق النقد العربى عن إطلاق منصة بنى للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة للصندوق والذى يواصل جهوده فى متابعة عملية إلحاق البنوك المركزية والتجارية فى المنصة.
تناقش ورشة العمل عملية التحاق البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة في منصة "بنى" وخطة العمل المقترحة، وتتطرق إلى المتطلبات التقنية والخطوات المطلوبة لضمان تسهيل ربطهم بالمنصة.
كما يتخللها عرض لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يستعرض فيه أهم مميزات المنصة في تطوير خدمات الدفع في المنطقة والخدمات التي تقدمها للبنوك في تعزيز دورها في دعم الاستثمارات والتجارة البينية والروابط الاقتصادية مع الشركاء التجاريين لدولة الامارات العربية المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل هذه تأتي بعد استكمال تضمين الدرهم الإماراتي في المنصة كأول عملة يتم تسويتها وهي العملة العربية الأكثر استخدامًا في المعاملات المالية البينية بين الدول العربية.
وتعتبر هذه الورشة الأولى من سلسلة ورش مخصصة لإلحاق البنوك في كل دولة من الدول العربية.
تجدر الإشارة إلى أن منصة "بنى" تمثل منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.
وتهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية.
وتقدم منصة بنى إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. تساهم المنصة في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات.
يذكر أن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.
وأعرب المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، عن امتنانه لتعاون الزملاء في مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، التي كُللت بتضمين الدرهم الإماراتي كأول عملة عربية في منصة "بنى" للمدفوعات، متطلعًا لإستكمال إجراءات تضمين بقية العملات العربية التي تم الإعلان عنها.
كما يتخللها عرض لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يستعرض فيه أهم مميزات المنصة في تطوير خدمات الدفع في المنطقة والخدمات التي تقدمها للبنوك في تعزيز دورها في دعم الاستثمارات والتجارة البينية والروابط الاقتصادية مع الشركاء التجاريين لدولة الامارات العربية المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل هذه تأتي بعد استكمال تضمين الدرهم الإماراتي في المنصة كأول عملة يتم تسويتها وهي العملة العربية الأكثر استخدامًا في المعاملات المالية البينية بين الدول العربية.
وتعتبر هذه الورشة الأولى من سلسلة ورش مخصصة لإلحاق البنوك في كل دولة من الدول العربية.
تجدر الإشارة إلى أن منصة "بنى" تمثل منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.
وتهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية.
وتقدم منصة بنى إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. تساهم المنصة في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات.
يذكر أن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.
وأعرب المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، عن امتنانه لتعاون الزملاء في مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، التي كُللت بتضمين الدرهم الإماراتي كأول عملة عربية في منصة "بنى" للمدفوعات، متطلعًا لإستكمال إجراءات تضمين بقية العملات العربية التي تم الإعلان عنها.