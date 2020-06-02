AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

النقد العربي ينظم ورشة عمل لإلحاق البنوك العاملة في الإمارات بمنصة "بُنى" للمدفوعات العربية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:03 م
صندوق النقد العربى
صندوق النقد العربى
Advertisements
محمد يحيى
ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم "الثلاثاء" ورشة عمل لإلحاق البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمنصة "بنى " للمدفوعات العربية ويشارك فيها كبار المسؤولين من جميع البنوك العاملة في الدولة.

تأتى هذه الورشة عقب إعلان صندوق النقد العربى عن إطلاق منصة بنى للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة للصندوق والذى يواصل جهوده فى متابعة عملية إلحاق البنوك المركزية والتجارية فى المنصة.

تناقش ورشة العمل عملية التحاق البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة في منصة "بنى" وخطة العمل المقترحة، وتتطرق إلى المتطلبات التقنية والخطوات المطلوبة لضمان تسهيل ربطهم بالمنصة. 

كما يتخللها عرض لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يستعرض فيه أهم مميزات المنصة في تطوير خدمات الدفع في المنطقة والخدمات التي تقدمها للبنوك في تعزيز دورها في دعم الاستثمارات والتجارة البينية والروابط الاقتصادية مع الشركاء التجاريين لدولة الامارات العربية المتحدة. 
 
تجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل هذه تأتي بعد استكمال تضمين الدرهم الإماراتي في المنصة كأول عملة يتم تسويتها وهي العملة العربية الأكثر استخدامًا في المعاملات المالية البينية بين الدول العربية. 

وتعتبر هذه الورشة الأولى من سلسلة ورش مخصصة لإلحاق البنوك في كل دولة من الدول العربية.
 
تجدر الإشارة إلى أن منصة "بنى" تمثل منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية. 

وتهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية. 

وتقدم منصة بنى إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. تساهم المنصة في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات.

يذكر أن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.  

وأعرب  المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، عن امتنانه لتعاون الزملاء في مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، التي كُللت بتضمين الدرهم الإماراتي كأول عملة عربية في منصة "بنى" للمدفوعات، متطلعًا لإستكمال إجراءات تضمين بقية العملات العربية التي تم الإعلان عنها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات تحث بنوكها على دعم شركات القطاع الخاص ضد كورونا

مصرف الإمارات المركزي يناقش تداعيات فيروس كورونا

استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه.. الريال السعودي بــ4.17 جنيه.. والدرهم الإماراتى مستقر عند 4.27 جنيه.. والدينار الكويتي بــ51.21 جنيه

استقرار أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء.. الريال السعودى يسجل 4.20 جنيه.. والدينار الكويتي بــ51.21 جنيه.. والدرهم الإماراتى يسجل 4.30 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

فى ثالث أيام عيد الفطر..سعر الدرهم الإماراتى فى البنوك

ترشيحاتنا

لمصابي كورونا.. تعرف على تسعيرة العلاج داخل المستشفيات الخاصة

مفيش تابلت وفي غش .. وزير التعليم : لهذه الأسباب لا يمكن عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا من المنازل

في رسالة عاجلة لمجلس الأمن.. السودان يدعو لتسوية سلمية لأزمة سد النهضة

حالة رجاء الجداوي.. مصادر بمستشفى العزل: دخلت العناية المركزة

طلب إحاطة لإلغاء امتحانات المواد غير الأساسية فى الثانوية العامة واستبدالها بالأبحاث

كانوا هيتئذوا.. رد فعل أحمد زاهر من المكالمة المسجلة له على السوشيال ميديا دون علمه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة شائعة مرتبطة بـ الموبايل تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب.. انتبه إليها

بعد انتشارها على السوشيال ميديا .. أضرار وضع الحنة على البشرة والشفايف

تعوق المرور في شارع البحر.. شاهد إزالة ساعة ميدان الشون بالمحلة