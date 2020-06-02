إيد واحدة ضد كورونا.. رئيس مركز أبشواي يعلن استئناف عدة مشروعات متوقفة

تفقد المهندس مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة ابشواى، في جولة ميدانية موسعة بالمدينة والقري والمدينة، وذلك استمرارا لفاعليات مبادرة الدكتور احمد الأنصاري، محافظ الفيوم "إيد واحدة" ضد كورونا "وتوجيهات بمتابعة المشروعات بالمركز.





وأكد رئيس المركز بحسب بيان، الثلاثاء، أنه يحاول الإنجاز في إنهاء الأعمال، مشيرا بإنه في سباق مع الزمن بعد إنتهاء إنشاء ٢ كوبري بالطريق الربع دائري بأبشواي، والبدء في شق الطريق وتمهيده وسط الزراعات لوصول المواسير لتغطية عدد من المساقي الخاصة بطول ١١٥ متر حتى يتم ربط الطريق بطريق ابشواى النصارية العجميين على بحر ابوجنشو حتى الانتهاء منه كاملًا ليعالج أزمة تكدس واختناق مروري داخل المدينة.





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وأسند رئيس المركز هذه الأعمال الصناعية ضمن وفورات الخطة الاستثمارية لسرعة الانتهاء من هذا الطريق حيث قام سيادته بإنهاء أعمال إنشاء عدد ٢ كوبري في هذا الطريق ضمن الخطة الأستثمارية خلال الثلاثة أشهر الماضية، بالإضافة لمتابعة أستئناف المشروعات بالمدينة، حيث يتم استكمال أعمال إحلال وتجديد لخط الصرف الصحي من قطر 9 بوصة إلى قطر 12 بوصة بطول 90 متر فرعيات بشارع الجمهورية و 12 متر بشارع الجلاء بابو جنشو بجوار محطة الرفع بأبو جنشو.





وأضاف "مسعود" بأنه جار أستمرار الأعمال الخاصة بمد خط الغاز الطبيعي بشارع الجلاء بابو جنشو، موجها بأنه تتم الأعمال خلال الفترة المسائية لتجنب الاختناق المروري، مع مراعاة تمهيد الطريق ورفع ناتج الحفر أولا بأول بعد إنتهاء الأعمال.





وحرص رئيس مجلس المدينه على متابعة تنظيم المواطنين والتزامهم بأرتداء الكمامات والإجراءات الوقائية أثناء أعمال صرف المعاشات بمكاتب البريد بالمدينة والقري التابعة، بالإضافة إلى أستمرار أعمال التعقيم والتطهير حيث قام فريق وحدة الملاريا بأبشواى بتعقيم وتطهير شوارع الوحدة المحلية بالنصارية وكذلك المصالح الحكومية والأبواب والنوافذ وأماكن التلامس.





كما تفقد رئيس المركز مبني مركز التدريب المدني بشكشوك للاطمئنان على انتظام وصول المرافق من مياه وكهرباء وتوجيه فريق العمل من مرفق المياه وفنيين الصرف وأعمال السباكة بالوحدة المحلية وكذلك التنسيق لأعمال التخلص الآمن من المخلفات والنفايات سواء عن طريق الوحدة المحلية أو الإدارة الصحة و ذلك استعدادًا لاستقبال حالات عزل حيث سيتم أستيعاب الحالات مدة العلاج وبعد التحول لسلبي للاطمئنان عليهم تماما، حتى يتم خروجهم سالمين آمنين.





فيما تابع "مسعود" إزالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعية في طبهار على مساحة 85م بعزبة الحنيشية، وإصلاح كسر بماسورة مياه الشرب بطريق النصارية ابودنقاش وأخر بعزبة عبد ربه بالنصارية، مؤكدا على أستمرار تجهيز وجبات الطعام لأفراد الأمن والعاملين بمركز التدريب المدني بشكشوك ومستشفي ابشواى المركزي بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ابشواى.