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حوادث

تأييد الحكم على قتلة شهيد الشهامة بالمنوفية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:11 م
محمود البنا
محمود البنا
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محمد امين
 أسدل  اليوم الستار على القضية المعروفة إعلاميا بقضية "شهيد الشهامة" التى راح ضحيتها الشاب محمود البنا، وتم الحكم برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة بحبس الثلاث متهمين خمسة عشر عاما، وحبس المتهم الرابع خمس سنوات.


 وكانت نيابة  تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، الطالب بالصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.
 وكان قد شيع الآلاف من أهالي مركز ومدينة تلا جثمان الطالب وسط حالة من الحزن الشديد، بعدما وصفوه بـ"شهيد الشهامة"، مؤكدين أنه كان يتمتع بالأخلاق العالية وحسن السيرة والسلوك المستقيم، وأحال النائب العام القضية للمحاكمة العاجلة.
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