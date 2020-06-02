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أستاذ مناعة: زيادة حركة المواطنين وراء ارتفاع الإصابة بـ كورونا.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:24 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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آيات أحمد
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن السبب الرئيسي فى زيادة أعداد الإصابات اليومية للمواطنين بفيروس  كورونا، هو زيادة الحركة من جانب المواطنين فى الفترة الأخيرة.

وأضاف الدكتور أشرف عقبة، فى مادخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أنه إذا كان هناك التزام بنسبة 100% واتباع جميع الاجراءات الاحترازية كان سيصبح معامل الإصابة أقل بكثير، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية فى مكافحة فيروس كورونا جيدة إلى حد ما.

وأوضح  أن انتشار ثقافة ارتداء الكمامة مهمة جدًا للحفاظ على النفس والغير من العدوى او انتقال فيروس كورونا، مؤكدًا أن اللقاح هو الذى يمنع الإصابة بفيروس كورونا وليس الفيتامينات التى يتم التكالب عليها فى الصيدليات.

وأوضح أنه يجب ممارسة حياة صحية سليمة، من خلال تناول التغذية السليمة وممارسة الرياضة والتعرض للشمس والابتعاد عن الكحوليات والتدخين.

وأشار إلى أن كل الإجراءات التى تتم فى المنظومة الصحية هى التى تعمل على زيادة نسب الشفاء والمتعافين من فيروس كورونا، موضحًا أن بلازما المتعافين يتم استخدامها فى حالات معينة إلى جانب العلاج المتبع.
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