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مرأة

بلوزة تريكو.. شيري عادل تخطف الأنظار برفقة شقيقها

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:44 م
شيري عادل
شيري عادل
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة شيري عادل صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، برفقة شقيقها للاحتفال بعيد ميلاده.

وعلقت على الصورة قائلة: "لدي أخ ، سيكون لي دائما صديق، عيد ميلاد سعيد".

وأطلت شيري عادل على جمهورها مرتدية بلوزة باللون البمبي بتصميم التريكو، مع توب اللون الأبيض أسفل البلوزة.

وتركت شيري عادل خصلات شعرها البني المجعد بطريقة مميزة أعلى الكتف.

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ووضعت المكياج الهادئ كعادتها، فاختارت اللون الوردي الهادئ في الشفاه مع لمسات البلاشر المميز على الوجنتين.


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