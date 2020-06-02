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ديني

رمضان عبد المعز: كورونا سحابة صيف وهتعدي.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:49 م
رمضان عبد المعز:
رمضان عبد المعز: كورونا سحابة صيف وهتعدى
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن العبادة ليست الصلوات الخمس فقط، مؤكدًا أن العبادة بمفهومها الواسع هي أن تفعل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال من الظاهر والباطن، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"(56).




وأضاف "عبد المعز" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، إن الفعل الباطن يتمثل في أن تتمنى الخير لأخيك، فعندما تسمع خبرا جيدا عنه تفرح لفرحه، وعندما تسمع خبرا سيئا عنه، تحزن لحزنه. 


وشدد الداعية الإسلامي، على ضرورة الصبر على المحن والأزمات، لافتًا إلى أن هناك درجات في الجنة لن يصل لها المؤمن إلا بالصبر، حتى وإن قام الليل كله وصام النهار كله. 


وأشار "عبدالمعز" إلى أن جائحة "كورونا" هناك من يراها أزمة وهناك من يراها نعمة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عَجَبًا لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأِحَدٍ إِلاَّ للْمُؤْمِن: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خيْرًا لَهُ. رواه مسلم.


وتابع: "هل ستصدقون كلام النبي أم ستصدقون كلام فيسبوك؟"، معقبًا:" مجرد ما نفتح فيسبوك يصيبنا الاكتئاب، وبمجرد أن نقرأ في القرآن تنشرح صدورنا". 
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