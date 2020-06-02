تقارير: استكمال بطولة دوري أبطال آسيا في دبي أو الدوحة





وكانت بطولة دوري أبطال آسيا تم إيقافها لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد -19".









وذكرت صحف سعودية، أن مسئولي الاتحاد الآسيوي عاقدو العزم على استكمال البطولة، واضعين بروتوكولًا، يقضي بإقامة باقي مباريات البطولة في دور المجموعات، بنظام البطولة المجمعة، أي إقامتها في مدينة واحدة.









وأشارت الصحف، الى أن مدينتي دبي الإماراتية، والدوحة القطرية، هما الأقرب لاستضافة المباريات المتبقية من البطولة.







