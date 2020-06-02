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رياضة

تقارير: استكمال بطولة دوري أبطال آسيا في دبي أو الدوحة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:57 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عازم على استكمال بطولة دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


وكانت بطولة دوري أبطال آسيا تم إيقافها لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد -19".


وذكرت صحف سعودية، أن مسئولي الاتحاد الآسيوي عاقدو العزم على استكمال البطولة، واضعين بروتوكولًا، يقضي بإقامة باقي مباريات البطولة في دور المجموعات، بنظام البطولة المجمعة، أي إقامتها في مدينة واحدة.


وأشارت الصحف، الى أن مدينتي دبي الإماراتية، والدوحة القطرية، هما الأقرب لاستضافة المباريات المتبقية من البطولة.


يذكر أن نادي الهلال السعودي، توج بالنسخة السابقة من بطولة دوري أبطال آسيا على حساب نادي أوراوا الياباني.
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