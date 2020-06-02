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بين الناس

بدون كمامات .. العمالة اليومية أعلى سيارات النقل بطريق أسيوط الزراعي..فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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رنا أشرف- محمد أبو النور
حرصا من المواطنين وتنفيذا لقرار الحكومة المصرية فقد حرص الكثير على ارتداء الكمامات الطبية في لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والحد منه مع الحرص على التباعد الاجتماعى.

ولكن لم يقوم العمالة اليومية اعلي سيارة نقل علي طريق أسيوط الزراعي بتنفيذ قرارات الحكومة بارتداء اي كمامات طبية للحد من تفشي فيروس كورونا ولم يحافظوا علي التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس.
حيث انه تشهد البلاد ذروه تفشى فيروس كورونا مما أدى الى زيادة الإصابات وارتفاع الوفيات نتيجة لتفشي الفيروس وعدم التزام كثير من المواطنين في الفترة الأخيرة لتعليمات الحكومة المصرية لمنع انتشار الفيروس .


وكان رئيس مجلس الوزراء، أكد أنه اعتبارا من 30 مايو الجاري وعقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، سيتم الالتزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري.

وقد أعلن رئيس الوزراء الأماكن المحظور فيها عدم ارتداء الكمامة هي الأسواق والمحلات والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة والبنوك ووسائل النقل العامة والخاصة والا سيتم المنع من دخول تلك الأماكن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
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