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أحمد موسى: أجهزة الدولة تعمل بكفاءة أعلى خلال أزمة كورونا ..فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:26 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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عادل نصار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أجهزة الدولة تعمل بكفاءة أكبر في الفترة الحالية يوميا، مشيرا إلى أن الأزمة لم تؤثر على الدولة، ولم يتم إيقاف أي مشروعات قومية.


وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه التلفزيوني «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدولة تستعد لإزالة 10 أبراج تم بناؤها عام 2011 بطريقة مخالفة بمحافظة القاهرة، لافتا إلى أن الدولة ردمت نفق العروبة لتسببه في أزمات.

وعرض أحمد موسى، صورا لتحويل نفق العروبة إلى طريق سطحي، مؤكدًا أن الأمر يعني أن الدولة تعمل بكل طاقتها، ولا يوجد أي شيء يوقفها.


وقدم أحمد موسى، تقديره وامتنانه إلى أجهزة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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