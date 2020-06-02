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نشأت الديهي: تهيئة الرأي العام الإثيوبي لقبول التوقيع على اتفاق بشأن سد النهضة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:08 م
سد النهضة
سد النهضة
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن السودان أرسلت رسالة لمجلس الأمن أبلغتها بأنها تقبل استئناف مفاوضات سد النهضة، وانها لن تقبل بأي حل احادي الجانب فيما يخص سد النهضة الإثيوبي يؤدي لاشتعال المنطقة، وأن موقفها من سد النهضة واضح ولن يتغير.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الموقف السوداني هو نفس الموقف المصري، منوهًا بأن رسالة السودان تضمنت شرح اتصالات رئيس الوزراء السوداني مع نظرائه في مصر وإثيوبيا.

وثمن "الديهي"، موقف الجانب السوداني الشقيق المقدر على لسان وزارة الخارجية السودانية، مشددًا على أن مصر صاحبة حق وقوية، وهي لست ضد تنمية إثيوبيا، والرئيس أكد حرص مصر على تحقيق التنمية لدول إفريقيا بأكملها، وعلى ضرورة التعاون من اجل تحقيق التنمية.

وتابع، أن الجانب الإثيوبي ينظر لمصر على انها متعنتة وتريد أن تأخذ على ما لا تستحق، ولكن تاريخيًا مصر لم تتعنت ولم تتغول ودائمًا ما تنظر لمصالح الشعب الإثيوبي والخروج من دائرة الفقر، ولكن ليس على حساب المصريين.

ولفت، إلى أن هناك محاولة لتهيئة الرأي العام الإثيوبي لقبول التوقيع على اتفاق بشأن سد النهضة.
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