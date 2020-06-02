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اقتصاد

الدولار الأمريكي يهبط ونظيره الأسترالي يقفز مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:08 م
دولار
دولار
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رويترز
هبط الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل تفاؤل بأن أسوأ مرحلة في التراجع الاقتصادي الناتج عن انتشار فيروس كورونا أصبحت جزءا من الماضي.


وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الرئيسية، 0.15 بالمئة إلى 97.727 بحلول الساعة 1755 بتوقيت جرينتس بعد أن هبط في وقت سابق إلى 97.43 وهو أدنى مستوى له منذ الثالث عشر من مارس.


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وقفز الدولار الأسترالي 1.2 بالمئة إلى 0.6880 دولار أمريكي، وهو أقوى مستوى له منذ الثالث والعشرين من فبراير.


وصعدت العملة الأوروبية 0.28 بالمئة إلى 1.1165 دولار بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 1.1187 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ السابع عشر من مارس. وقفز الجنيه الاسترليني فوق 1.25 دولار مسجلا أعلى مستوى في شهر.


لكن العملة الأمريكية صعدت 1.1 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 108.75 ين، وهو أعلى مستوى لها منذ الثالث عشر من أبريل.


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