الدولار الأمريكي يهبط ونظيره الأسترالي يقفز مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة





وصعدت وصعدت العملة الأوروبية 0.28 بالمئة إلى 1.1165 دولار بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 1.1187 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ السابع عشر من مارس. وقفز الجنيه الاسترليني فوق 1.25 دولار مسجلا أعلى مستوى في شهر.





لكن العملة الأمريكية صعدت 1.1 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 108.75 ين، وهو أعلى مستوى لها منذ الثالث عشر من أبريل.





