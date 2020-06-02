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منوعات

قمر الفراولة.. كل ما تريد معرفته عن ظاهرة الخسوف التي ستحدث بعد 3 أيام

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:42 م
القمر الوردي
القمر الوردي
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أماني إبراهيم
يستعد العالم لمراقبة أول حدث كوني في يونيو عام 2020 وهي ظاهرة خسوف القمر والتي ستحدث يوم الجمعة القادمة 5 يونيو.

خسوف القمر 2020، يحدث خسوف القمر أثناء اكتمال القمر، عندما تشكل الشمس والأر والقمر خطا مستقيما معا، وتمنع الأرض ضوء الشمس من الوصول مباشرة إلى القمر، وتتم مشاهدته بوضوح من الأرض، وهذه أبرز الحقائق المهمة عن خسوف القمر في يونيو 2020: 


- يحدث خسوف القمر على شكل شبه القمر عندما تتم محاذاة الشمس والأرض والقمر بشكل غير كامل.

- عندما يتحرك القمر من خلال الجزء الخارجي الخافت من ظل الأرض ، يحدث خسوف قمري.

- تمنع الأرض بعضًا من ضوء الشمس من الوصول مباشرة إلى القمر مع الجزء الخارجي من ظلها المسمى بنومبرا.

اكتمال القمر في شهر يونيو يعرف باسم قمر الفراولة، وهذا هو السبب في أن هذا الكسوف بينمبرال يمكن أن يسمى أيضًا خسوف قمر الفراولة.

سيتمكن الناس من آسيا وأستراليا وأوروبا وإفريقيا من مشاهدة خسوف القمر المقبل.

- سيحدث الكسوف بين 5 يونيو و 6 يونيو 2020 مع مرحلة الكسوف الجزئي ابتداء من الساعة 23:15.

سيصل الكسوف إلى مرحلة الكسوف الأقصى في الساعة 12:54 صباحًا يوم 6 يونيو عندما يكون القمر أقرب إلى مركز الظل.

- عندما يتحرك القمر بعيدًا عن الظل شبه البني، سينتهي الكسوف الجزئي الساعة 2:34 صباحًا في 6 يونيو 2020.

يوجد 3 أنواع من خسوف القمر، الكلي، الجزئي، والخطمي وكلها تعتمد على محاذاة الأجرام السماوية الثلاثة في خط واحد.
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