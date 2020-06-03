AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

إسلام من ذوى الهمم يستغيث للحصول على فرصة عمل ضمن 5% للمعاقين

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار

ناشد المواطن إسلام محمد حسينى من محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بتوفير فرصة عمل ضمن 5%

 

 ويقول فى رسالته :  إنه من ذوى الاحتياجات الخاصة، ومتزوج ويعول أسرة و اريد فرصة عمل سواء قطاع حكومي او خاص .

 

التواصل مع القارئ 

01113707516

أقراء ايضا :

 

عبدالمقصود يناشد محافظ البحيرة توفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5%

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد من ذوي الاحتياجات الخاصة يستغيث لتوفير فرصة عمل

أهالى كفر الأبحر بالدقهلية يستغيثون من انقطاع مياه الشرب منذ اسبوعين

أحمد من ذوى الهمم يناشد المسئولين الحصول على معاش تكافل وكرامة

أهالى الحلفاية بحرى بقنا يناشدون افتتاح مستشفى الحلفاية فى أسرع وقت

أهالى مركز أخميم بسوهاج يطالبون بتغطية ترعة التل الأوسط للحد من حوادث السيارات

أهالى عزبة بهجت فى المنوفية يستغيثون لتوصيل الإنترنت الأرضى

ترشيحاتنا

المالية تتيح 121 مليار جنيه لتمويل المعاشات خلال 9 أشهر

ربنا يشفيهم على خير.. شوبير يوجه رسالة لـ أحمد فتحي بعد إصابة زوجته وبناته بكورونا

شاهد.. طفل وزيرة إماراتية يقتحم عليها البث المباشر مع الأمم المتحدة.. فيديو

تركي آل الشيخ: سأساهم بأموال وهدايا الأهلي في صندوق تحيا مصر

بسبب الحالة النفسية.. خروج 16 حالة بعد تعافيهم من كورونا بالقليوبية

صورة لـ منظر طبيعي تدمر الهواتف كليًا.. احذر تحميلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتسيب أثر.. 5 علاجات منزلية لإزالة علامات الحروق من الجسم

مهندسة تتخلى عن وظيفتها لإنتاج كمامات مناسبة للصم وضعاف السمع.. وهذه قصتها

القردة أو زوبة.. تعرف على أول سيارة صنعت فى مصر