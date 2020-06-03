إسلام من ذوى الهمم يستغيث للحصول على فرصة عمل ضمن 5% للمعاقين

ناشد المواطن إسلام محمد حسينى من محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة
القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بتوفير فرصة عمل ضمن 5%
ويقول فى رسالته : إنه من ذوى الاحتياجات الخاصة، ومتزوج ويعول
أسرة و اريد فرصة عمل سواء قطاع حكومي او خاص .
التواصل مع القارئ
01113707516
أقراء ايضا :
عبدالمقصود يناشد محافظ البحيرة توفير فرصة عمل ضمن نسبة الـ 5%
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى
القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من
خلال رقم الواتس آب 01006735360