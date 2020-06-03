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فن

ينفع كده يا حظر.. رضوى الشربيني تسخر من فيديو ابنتها على تيك توك

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:01 ص
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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اسماء الحسيني
شاركت الاعلامية رضوى الشربيني متابعيها بفيديو من تيك توك جديد لإبنتها عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وكتبت رضوى الشربيني على الفيديو معلقة :"ينفع كده يا حظر؟ ".
 
كما تلقت تفاعل كبير من متابعيها بالتعليقات جاء بعضها كالاتي : "والله جميلة اوى ربنا يحميها.. شبهك جدا يارضوى .. دمها خفيف سكرة". 

وكانت رضوى الشربيني قد قالت في برنامجها التلفزيوني "هي وبس"، إن "العالم حاليًا يعيش في حالة مواجهة فيروس كورونا، ولكن رب الخير لا يأتي إلا بالخير للإنسان، وكل شر يتواجد على الكون لابد وأن يكون من داخله خير للبشرية، ولا أحد يعلم ما هو الخير من هذا الفيروس إلا الله"‬.

‫يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة "سي بي سي سفرة".
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