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أخبار البلد

سعفان: السعودية أوقفت الخدمات الإلكترونية للمنشآت التي لم تسكن عمالتها خلال أسبوعين

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:35 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه عبر غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

تلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرزاق أحمد، أشار فيه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، دعت  أصحاب المنشآت إلى سرعة إثبات سكن العمالة التابعة لهم، من خلال تسجيلهم في منصة "إيجار".


وأوضح الوزارة عبر حسابها في "تويتر" أنه سيتم تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات الإلكترونية خلال أسبوعين، على المنشآت التي لم تلتزم بالتسجيل ولديها 10 عمال وأكثر.

وتابع: "كما سيتم في المرحلة الثانية إلزام المنشآت التي لديها أقل من 10 عمال بتسجيل سكن عمالتها وتوثيقه عبر منصة إيجار".
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