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أخبار العالم

شيلوح.. ماذا تعرف عن الوحدة السرية الجديدة في الجيش الإسرائيلي؟

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:03 ص
ماذا تعرف عن الوحدة
ماذا تعرف عن الوحدة السرية الجديدة في الجيش الإسرائيلي؟
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سمر صالح
نشر الإعلام العبري اليوم الأربعاء تفاصيل الوحدة السرية الجديدة في الجيش الإسرائيلي والتي تسمي "شيلوح" التي أقيمت مؤخرا بهدف تقديم معلومات قتالية لعدد من أذرع الجيش. 

وذكر موقع "والاه" العبري، أن الوحدة الجديدة فى الجيش إسرائيل، - "شيلوح" هى وحدة قتال متعددة الأذرع، تم تأسيسها قبل 6 شهور، ويقودها العميد عيران نيف.

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وقال الموقع العبري، إن "شيلوح" تعمل على استخدام وتفعيل القدرات التكنولوجية داخل الجيش ، بهدف نقل المعلومات المخابراتية، خصوصا لسلاح الجو. 
 
وأكد "والاه" أن هذه الوحدة ستسهم في وضع حلول نهائية لصواريخ وأنفاق حماس وحزب الله، والتهديدات والتحديات المستقبلية.  
  
وأعلن قائد الوحدة، العميد عيران نيف "إن عمل الوحدة لا يقتصر على التطوير وتوفير المعلومات، ولكن دمج القدرات القتالية ببعضها خلال القتال أيضًا".
 
وتابع أن الوحدة تتصدى للصواريخ المكثف من قبل حماس وحزب الله، وتضع حلولا لطرق المراوغة والخداع خلال إطلاق الصواريخ".
 
واختتم أن وحدة شيلوح، تابعة لقسم التخطيط بالجيش الإسرائيلي، ولكنها تعمل مع كافة الأذرع بالجيش الإسرائيلي. 
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