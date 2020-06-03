تعديل سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تعديل سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بـ الصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج.





حيث تقرر أن يكون سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من 6 إلى 9 سنوات وذلك مثل أقرانهم العاديين.





جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تحسين وتطوير العملية التعليمية.





حيث كانت المادة الأولى من القرار الوزاري 63 لسنة 2020 تنص على ان يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الأعاقة البسيطة بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من 3 : 12 سنة.





وكانت قد خصصت وزارة التربية والتعليم رابطا إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم لـ تقديم الصف الأول الابتدائي ، ويمكن الوصول لهذا الرابط من خلال الضغط هنا ، ثم إدخال البيانات المطلوبة





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موعد تقديم الصف الأول الابتدائي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن باب تقديم الصف الأول الابتدائي ، سيظل مفتوحًا حتى يوم 30 يونيو 2020 .





ضوابط تقديم الصف الاول الابتدائي ، فتتمثل فيما يلي :-

- لا يجوز النزول بسن القبول عن 6 سنوات وألا يزيد عن 9 سنوات في 1 أكتوبر 2020. - بالنسبة لأولوية القبول يتم تصعيد تلاميذ فصول رياض الأطفال بالمدرسة للصف الأول الابتدائى ؛ وكذلك هناك أولوية لمن لهم إخوة بنفس المدرسة والأقرب سكنا لها.

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- فى جميع الأحوال يجب مراعاة تقارب الكثافات بين المدارس داخل القرية الواحدة أو المربع السكنى الواحد. - يحظر جمع تبرعات مالية أو مواد عينية اثناء عملية التقديم منعًا للمسائلة القانونية. - على الطلاب الوافدين تقديم أوراق التحاق أبنائهم إلى الادارة التعليمية لمراجعة المستندات.



