تعديل سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تعديل سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بـ الصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج.
حيث تقرر أن يكون سن الالتحاق للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من 6 إلى 9 سنوات وذلك مثل أقرانهم العاديين.
جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تحسين وتطوير العملية التعليمية.
حيث كانت المادة الأولى من القرار الوزاري 63 لسنة 2020 تنص على ان يمتد سن الالتحاق للطلاب ذوي الأعاقة البسيطة بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من 3 : 12 سنة.
وكانت قد خصصت وزارة التربية والتعليم رابطا إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم لـ تقديم الصف الأول الابتدائي، ويمكن الوصول لهذا الرابط من خلال الضغط هنا ، ثم إدخال البيانات المطلوبة