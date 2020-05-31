برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في 11 محافظة الآن

أعلنت بعض محافظات الجمهورية نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، الذي شهد تفشي فيروس كورونا المستجد وقرارات تعليق الدراسة واستبدال الامتحانات بالمشروعات البحثية لأول مرة في مصر، وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أبرز ما أعلنته المحافظات عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 حتى الآن.
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة
اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020، الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019 /2020.
أما نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 فقد بلغت 98.6%، حيث قدم (153020) طالبا وطالبة المشروعات البحثية المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني، من أصل 155055 طالبا وطالبة.
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي لطلاب الصم وضعاف السمع والمكفوفين وطلاب المدارس الدولية بنسبة نجاح 100%.
واعتمد محافظ القاهرة أيضا نتيجة الصف الثالث الإعدادي المهني بنسبة نجاح 100% ونتيجة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 99%.
وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة والبالغ عددهم (2035) سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في 21 يونيو القادم.
وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، وذلك بالدخول على http://www.cairogovresults.com/Results/PreparatoryCertificate ثم إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض النتيجة.
كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على أن التظلمات في جميع الصفوف تبدأ بعد إجازة عيد الفطر وحتى 18 /6 /2030
وقد جاء ترتيب الإدارات في نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة كالتالي:
حصدت إدارة القاهرة الجديدة المركز الأول، وحصدت إدارة وسط القاهرة المركز الثاني، وحصدت إدارة حلوان المركز الثالث، وحصدت إدارة شبرا التعليمية المركز الرابع، وحصدت إدارة روض الفرج التعليمية المركز الخامس، بنسبة نجاح 100% للخمس إدارات الأولي.
اعتمد السيد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول للعام الدراسى 2019 /2020، وذلك بحضور خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
ووفقا لـ نتيجة الشهادة الإعدادية التي اعتمدها محافظ الجيزة منذ قليل، بلغ إجمالى المتقدمين 149152، كما بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 600 طالب وطالبة، (بينهما 425 بنات و175 بنين).
وقد بلغت النسبة العامة للنجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 99.71 %.
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه يمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن النتيجة على الرابط التالى:
اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة 99.8%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 98.64% ونتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة 100% والنور للمكفوفين بنسبة 100%، وذلك بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.
اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 100%، بحضور عمرو البشبيشي ، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.
وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 53 ألفًا و782 طالبًا، تغيب منهم 95 طالبًا، وحضر منهم الامتحانات 53 ألفًا و687 طالبًا، ونجح منهم 53 ألفًا و687 طالبًا، بنسبة 100%.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أما الإعدادية المهنية فقد تقدم 1059 طالبًا، تغيب منهم 17 طالبًا، وحضر منهم 1042 طالبًا، ونجح منهم 1042 طالبًا، بنسبة نجاح 100%.
وتابع محافظ كفر الشيخ، أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاء كالتالي "سيدي غازي، برج البرلس، فوه، بيلا، بلطيم، قلين، غرب كفر الشيخ، الحامول، ىالرياض، دسوق، شرق كفر الشيخ، مطوبس، سيدي سالم.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أن 58 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية، من بينهم 57 طالبة حصلن على الدرجة النهائية بينما حصل طالب واحد فقط على الدرجة النهائية، مقدمًا التهنئة لكل الطلاب وأسرهم.
ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط، وذلك بعدما اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أمس الخميس نتيجة الدور الأول للفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2019 / 2020 بنسبة نجاح بلغت 99.76 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين.
كما بلغت نسبة النجاح للاعدادية المهنية 80.50 %.
وللحصول على النتيجة اضغط هنا
اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019 /2020 بنسبة نجاح بلغت 99,5% وذلك بحضور عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم.
= بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب إدارة أسوان التعليمية: (الدخول من هذا الرابط)
= بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب إدارة نصر النوبة التعليمية: (الدخول من هذا الرابط)
= بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب إدارة كوم أمبو التعليمية: (الدخول من هذا الرابط)
= بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب إدارة دراو التعليمية: (الدخول من هذا الرابط)
= بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب إدارة نصر النوبة التعليمية: (الدخول من هذا الرابط)
= بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب إدارة كوم أمبو التعليمية: (الدخول من هذا الرابط)
= بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب إدارة إدفو التعليمية: (الدخول من هذا الرابط)
اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 /2020، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية %97.79، حيث حصل 528 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية وهي 280 درجة، بحضور محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد أحمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة بمديرية التربية والتعليم.
ويمكن الاستعلام عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنيا من خلال الضغط هنا
نشر موقع صدى البلد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد، حيث يمكن الاستعلام عنها الآن من خلال الاسم ورقم الجلوس من خلال الضغط هنا
وكان قد اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صباح اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 /2020.
وقد بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد 99.64٪، حيث تقدم للامتحانات 4468 طالبا وطالبة من إجمالى 4475، ونجح 4452 طالبا، وتغيب 7 طلاب.
اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 /2020.
وقدم محافظ مطروح التهنئة لجميع الأوائل والناجحين هذا العام مع تمنياته لهم بالتفوق الدائم.
للتعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح من هنا
وقد اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 بنسبة نجاح 96.7%.
اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليومـ السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، الدور الثاني للعام الدراسي 2020 /2019، بحضور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم.
بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 85482 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 84701 طالبا، وبلغت نسبة النجاح 99٪ بإجمالي 84625 طالبا وطالبة.
حصل موقع "صدى البلد"، على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية برقم الجلوس استخدم الرابط التالي: اضغط هنا
بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 85482 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 84701 طالبا، وبلغت نسبة النجاح 99٪ بإجمالي 84625 طالبا وطالبة.
وأوضح يوسف الديب، أنه على الطلاب الذين لم يحضروا امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول سوف يعقد لهم امتحان تكميلي، وسيتم تحديد ميعاده وجدوله فيما بعد على أن يكون بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة أو بعدها.
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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط
اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2020/2019 بنسبة نجاح 99.35٪، إذ بلغ عدد المقيدين 25857 طالبا وطالبة نجح منهم 25688.
هذا وقد اعتمدت المحافظ أيضًا نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين والشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100٪.
ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط من خلال الضغط هنا