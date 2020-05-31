برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في 11 محافظة الآن

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 ، الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019 /2020.





أما نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 فقد بلغت 98.6%، حيث قدم (153020) طالبا وطالبة المشروعات البحثية المطلوبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني، من أصل 155055 طالبا وطالبة.





كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي لطلاب الصم وضعاف السمع والمكفوفين وطلاب المدارس الدولية بنسبة نجاح 100%.





واعتمد محافظ القاهرة أيضا نتيجة الصف الثالث الإعدادي المهني بنسبة نجاح 100% ونتيجة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 99%.





وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة والبالغ عددهم (2035) سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في 21 يونيو القادم.







وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، وذلك بالدخول على http://www.cairogovresults.com/Results/PreparatoryCertificate ثم إدخال رقم الجلوس ثم الضغط على عرض النتيجة.





كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على أن التظلمات في جميع الصفوف تبدأ بعد إجازة عيد الفطر وحتى 18 /6 /2030





وقد جاء ترتيب الإدارات في نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة كالتالي:

حصدت إدارة القاهرة الجديدة المركز الأول، وحصدت إدارة وسط القاهرة المركز الثاني، وحصدت إدارة حلوان المركز الثالث، وحصدت إدارة شبرا التعليمية المركز الرابع، وحصدت إدارة روض الفرج التعليمية المركز الخامس، بنسبة نجاح 100% للخمس إدارات الأولي.