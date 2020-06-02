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تعليم

كل ما تريد معرفته عن التقديم للصف الأول الابتدائي 2020

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:59 م
التقديم للصف الاول
التقديم للصف الاول الابتدائي ٢٠٢٠
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ياســـمين بدوي
يبحث  أولياء الأمور حاليًا عن كل الأخبار المتاحة بشأن التقديم للصف الاول الابتدائي ٢٠٢٠ ، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي 2020 منذ 1 يونيو حتى 30 يونيو 2020.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي
وخصصت وزارة التربية والتعليم رابطا إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم لـ تقديم الصف الأول الابتدائي، ويمكن الوصول لهذا الرابط من خلال الضغط هنا  ، ثم إدخال البيانات المطلوبة

موعد تقديم الصف الأول الابتدائي 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن باب تقديم الصف الأول الابتدائي ، سيظل مفتوحًا حتى يوم 30 يونيو 2020 .

ضوابط تقديم الصف الاول الابتدائي ، فتتمثل فيما يلي  :-
- لا يجوز النزول بسن القبول عن 6 سنوات وألا يزيد عن 9 سنوات في 1 أكتوبر 2020.
- بالنسبة لأولوية القبول يتم تصعيد تلاميذ فصول رياض الأطفال بالمدرسة للصف الأول الابتدائى ؛ وكذلك هناك أولوية لمن لهم إخوة بنفس المدرسة والأقرب سكنا لها.

- فى جميع الأحوال يجب مراعاة تقارب الكثافات بين المدارس داخل القرية الواحدة أو المربع السكنى الواحد.
- يحظر جمع تبرعات مالية أو مواد عينية اثناء عملية التقديم منعًا للمسائلة القانونية.
- على الطلاب الوافدين تقديم أوراق إلتحاق أبنائهم إلى الادارة التعليمية لمراجعة المستندات.
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