كل ما تريد معرفته عن التقديم للصف الأول الابتدائي 2020

- لا يجوز النزول بسن القبول عن 6 سنوات وألا يزيد عن 9 سنوات في 1 أكتوبر 2020.

- بالنسبة لأولوية القبول يتم تصعيد تلاميذ فصول رياض الأطفال بالمدرسة للصف الأول الابتدائى ؛ وكذلك هناك أولوية لمن لهم إخوة بنفس المدرسة والأقرب سكنا لها.