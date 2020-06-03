تفعيلا لقرار رئيس الوزراء.. جولات تفقدية للجهاز التنفيذي بالفيوم للمتابعة الدورية للمستشفيات

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، إنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسته للمتابعة اليومية وتفقد مستشفيات الفحص والعزل بشتى أنحاء المحافظة، ولجان فرعية برئاسة نائب المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأعضاء من الأمن الوطني والرقابة الإدارية، للإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، من خلال آليات واضحة ورؤية متكاملة للعمل للمتابعة الدورية والمرور اليومي على المستشفيات أكثر من مرة فى اليوم الواحد إذا لزم الأمر.





يأتي ذلك تفعيلًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن المتابعة الدورية لمستشفيات الفحص والعزل لمصابي فيروس كورونا المستجد، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية وأجهزة الفحص، ومستوى آدء الخدمة للمرضى، فضلًا عن توفير أدوات الحماية الشخصية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفيات.





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أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن اللجنة المشكلة قامت بعددٍ من الفعاليات تضمنت مرور اللواء عبدالقادر النورى سكرتير عام محافظة الفيوم، يرافقه المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، على مستشفى سنورس المركزي للاطمئنان على سير العمل، وتفقد أماكن العزل والحالات المحجوزة بالمستشفى، وأليات صرف العلاج اللازم للحالات الإيجابية.



