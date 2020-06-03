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توك شو

قنابل موقوتة.. استشاري يحذر من الكمامات مجهولة المصدر.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:25 م
الكمامة
الكمامة
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هاني حسين
حذر الدكتور أحمد شفيق استشاري أمراض الصدر والحساسية، من ارتداء الكمامات مجهولة المصدر والهوية .
 
وقال أحمد شفيق في تصريحات تليفزيونية، إن الكمامات مجهولة المصدر تعتبر قنابل موقوتة وتنقل امراض كثيرة غير فيروس كورونا ولا تمنع مروره إلى الجهاز التنفسي".

وأضاف أحمد شفيق:"  الكمامات مجهولة المصدر قد تتسبب في حساسية في الصدر والتهاب رئوي ولابد من  شراء الكمامات من مصادر معلومة وموثوق فيها  خاصة وإننا نستخدم الكمامات  بكثرة في الفترة الحالية".

وتابع أحمد شفيق:"  قد تتسبب الكمامات مجهولة المصدر في إصابة الفرد بـ  الربو الشُعبي ومن الممكن ان تكون الكمامة محملة ببكتيريا تسبب التهاب رئوي بكتيري"".

وأكمل احمد شفيق:"  هناك أنواع كثيرة من الكمامات، وأنصح بـ الكمامة الطبية الجراحية البسيطة التي تمنع مرور فيروس كورونا".

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