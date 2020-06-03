مكافحة العدوى: الكمامة القماش تمنع انتقال العدوى بنسبة 50%.. والجلد غير ناقل للفيروس.. وتنصح بغسل الملابس فى درجة حرارة عالية للقضاء على كورونا.. فيديو









قال الدكتور إيهاب محمود، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، إن جلد الإنسان غير ناقل للمرض، ولكن تنتقل العدوى من خلال لمس الملابس أو الأسطح الملوثة، وبعد ذلك وضع اليدين وملامستها للوجه أو الفم، لافتًا إلى أنه يجب عند شراء الملابس الابتعاد عن شمها أو ملامسة الوجه بعد ملامسة الملابس.









وأضاف الدكتور إيهاب محمود، خلال حديثه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه يجب غسل الملابس والمشتريات بالماء والصابون جيدًا قبل الاستخدام، مشيرًا إلى أنه يجب الحرص على استخدام الكحول فى الفترة المتواجد بها خارج المنزل لتطهير اليدين.









وأكد أن الكمامات القماش الهدف منها وضع حائل على الفم والأنف لتقليل الرذاذ الخارج من الفم والأنف، لافتًا إلى أن الكمامات القماش كالمناديل تمامًا في الاستخدام، والهدف منها تقليل انتقال الفيروس عن طريق الفم بنسبة 50%، مشيرًا إلى أن التهوية الطبيعية جيدة، وأن المراوح هي أسوأ تهوية، لأنها تحرك الرذاذ الموجود في الجو وتنقله في الغرفة، بينما التكييفات ثبت أنها تنقل فيروس كورونا لأنها تعمل على تقليب الهواء داخل الغرفة وتسحب الهواء وتعيد ضخه مرة أخرى، موضحًا أن أفضل أنواع التكييفات هي التي تعتمد على سحب الهواء من الخارج وعدم تقليب الهواء المتواجد في الغرفة، مشددًا على ضرورة تطهير وتعقيم الفلتر المتواجد داخل التكييف كل 12 ساعة.









من جانب آخر، قال الدكتور إيهاب محمود إن الحجر المنزلي يعني أن يكون المعزول يقطن في غرفة منفصلة بحمام خاص، وفي حالة تعذر تخصيص حمام له يرتدي المصاب الكمامة داخل المنزل لحين وصوله للحمام وتعقيم الحمام فورًا بعد استخدامه له ، مضيفًا أنه لا يوجد خطر طوال وجود المصاب بفيروس كورونا في غرفة وحده، ولكن يجب ارتداء الواقي التنفسي خلال تعامله مع الأشخاص، في حالة تناول الدواء والطعام، والحرص على المسافة المحددة بينه وبين المريض، بحيث لا تقل عن متر.









وأوضح أنه يفضل أن يتناول المريض طعامه في أدوات كرتونية لكي يتم التخلص منها فورًا، وعدم اختلاطها بالأطباق الخاصة بباقي المنزل، مؤكدًا أنه يجب غسل ملابس المصاب في غسالة منفردة، ويتم وضع مطهرات في الغسالة، والحرص على الغسل في درجة حرارة مرتفعة أكثر من 70 درجة.









وحذر من استخدام ماكينات الصرف الآلي والمصاعد بدون تطهير اليدين بعدها، لافتًا إلى أنه يجب تطهير اليدين فورًا بعد استخدامها لأن هناك أشخاصا يضعون أيديهم على وجوههم بطريقة تلقائية.









وقال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، إن جلد الإنسان غير ناقل للمرض، ولكن تنتقل العدوى من خلال لمس الملابس أو الأسطح الملوثة، وبعد ذلك وضع اليدين وملامستها للوجه أو الفم، لافتًا إلى أنه يجب عند شراء الملابس الابتعاد عن شمها أو ملامسة الوجه بعد ملامسة الملابس.









وأضاف أنه يجب غسل الملابس والمشتريات بالماء والصابون جيدًا قبل الاستخدام، مشيرًا إلى أنه يجب الحرص على استخدام الكحول فى الفترة المتواجد بها خارج المنزل لتطهير اليدين، مشددًا على أنه يجب الحفاظ على غسل اليدين جيدًا طوال فترة التواجد خارج المنزل او تطهيرها بالكحول، مؤكدًا أن عملية شراء الملابس لا تنقل العدوى نهائيًا حتى لو كان من استخدمها مصابا بفيروس كورونا.







