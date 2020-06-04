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رياضة

مدرب أحمال الزمالك السابق: أيمن حفني ينقصه هذا الأمر ويلعب في برشلونة ..فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:21 ص
ايمن حفني
ايمن حفني
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عمرو ابوبكر
كشف مارسيو سامبايو، مدرب الأحمال السابق لنادي الزمالك، عن كواليس رحيله عن القلعة البيضاء، قبل 5 سنوات من الآن.

يشار إلى أن "مارسيو سامبايو" كان ضمن الجهاز المعاون للبرتغالي "باتشيكو"، المدير الفني للزمالك السابق، في بداية موسم 2015.

وقال "سامبايو"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إن باتشيكو بعد ما رحل استمررت في نادي الزمالك، ومحمد صلاح كان يدير الفريق آنذاك، وحدث تغيير في صورة التدريبات التي كنت معتادًا عليها مع المدرب البرتغالي، إضافةً إلى عدم قدرتي على التأقلم مع أساليب محمد صلاح لذلك قررت الرحيل. 


وتابع "يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك، يجني حاليًا ثمار ما زرعته فيه من قوة بدنية أثناء فترة تواجدي مع القلعة البيضاء". 

وأوضح "كل الفرق في الدوري المصري ستحتاج إلى الأقل من 3 إلى 4 اسابيع عمل لأن فترة التوقف كانت كبيرة جدًا". 

وأكد أن "فيريرا مدرب الزمالك السابق (بروفسير)، وهو واحد من أكبر المدربين في كرة القدم البرتغالية".

وقال "خلال فترة تواجدي مع الزمالك، طبقنا كل شيئ عمليًا مع اللاعبين يوميًا لتجنب الإصابات. 

وأشار مدرب أحمال الزمالك السابق إلى أن أيمن حفني لاعب الزمالك السابق كان يستطيع اللعب في برشلونة، وينقصه القوة العضلية لكي يقدر على كثافة المباراة طوال اللقاء وعملنا معه من أجل ذلك وطول هذه الفترة لم تحدث له إصابة. 
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