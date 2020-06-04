بـ 4 ملايين جنيه.. محافظ دمياط تتفقد تطوير المعديات بشارع النيل

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أعمال التطوير الحضاري بمدينة رأس البر، رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد واللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية بالمدينة.





واستهلت المحافظ تلك الجولة بتفقد الأعمال النهائية الجارى تنفيذها بالسوق الحضارى بشارع النيل الذى يتضمن ٥ باكيات بإجمالى ١٩٢ وحدة تشتمل أيضًا على دورات مياه وكافيتريا إضافة إلى الجزء الإدارى، إذ تابعت أعمال تركيب بلاطات الانترلوك وتوصيل الكهرباء والإنارة للمحلات والممرات وكذلك ترميم السور المجاور للسوق ورفع كفاءته.





كما تابعت أيضًا أعمال رصف الطريق المقابل له، هذا وقد وجهت المحافظ بتغطية بالوعات صرف مياه الأمطار وترقيم المحال مؤكدة أيضًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال.





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وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذا السوق يعد نقلة حضارية كبيرة لشارع النيل وللمدينة بأكملها، حيث كانت تضج تلك المنطقة بأشكال متعددة من التعديات و الباعة الجائلين لافتة إلى أنه سيتم افتتاح السوق قريبا فور تسكين الوحدات وفقا للخطة الموضوعة مسبقًا ..





وفى سياق متصل، تفقدت محافظ دمياط نموذج تطوير المعديات بشارع النيل بشكل موحد وذلك لتعميمها على باقى المعديات بالمنطقة والتى تأتى استكمالا لمشروعات التنسيق الحضارى التى تتم بمدينة رأس البر..





وواصلت الدكتورة منال عوض جولتها بمتابعة الموقف التنفيذى الحالى والأعمال الجارية بسوق ٥١ والذى تم توقيع البروتوكول بشأنه مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، حيث يقع على مساحة ٧٧٥ مترا مسطحا بإجمالى ٢٦ وحدة، كما ومن المقرر أن تبلغ تكلفة تطويره ٤ ملايين جنيه، حيث اطلعت على التصميم الخارجي للمشروع وأكدت على الإسراع فى معدلات التنفيذ لنهو جميع الأعمال به وفقًا للجدول الزمنى المحدد.