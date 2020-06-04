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وزارة الزراعة: التعاقد مع صغار المزارعين لرفع قدراتهم التسويقية..فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:59 ص
محمد القرش، المتحدث
محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة
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اسراء صبري
قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تهدف دائما إلى أخذ إجراءات استباقية لتوفير السلع والمعروضات للجماهير، لافتا إلى أن الوزارة أخذت احتياطاتها فور وجود توقعات بظهور الجراد، وتم رفع درجات الاستعداد القصوى.

وأضاف محمد القرش، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن حاليا نحتاج إلى زيادة حجم المعروض، بالإضافة إلي الكميات المنتجة من قبل وزارة الزراعة، لافتا إلي أن الزيادة في المعروضات تحتاج إلى زيادة فى عدد المنافذ المخصصة للبيع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة لديها أكثر من 400 منفذ على مستوي الدولة، لافتا إلى وجود خطة لزيادة عدد المنافذ، بالإضافة إلى وجود منافذ متنقلة على مستوى المحافظات أيضا.

وأشار إلى أن هناك العديد من المناطق تحتاج إلى زيادة فى المنافذ، وذلك نتيجة العديد من الأمور كالعزل أو إتخاذ الإجراءات الاحترازية، لذلك نقدم لهم منافذ متحركة.

وأكد أن تلك المنافذ تفيد المزارعين، وذلك من خلال التعقبات المباشرة مع صغار المزارعين، وذلك حتى يتم تحسين قدرتهم التسويقية لتحقيق ربح أعلى، موضحا أن الوزارة أجرت الفترة الماضية 142 تعاقدا مع صغار المزارعين.
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