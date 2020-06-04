يا سهيلة انت هايلة.. رامز جلال يدعم فتاة تجسد شخصيته بـ المكياج

شارك النجم رامز جلال متابعيه بفيديو جديد لفتاة تجسد شخصيته بالمكياج عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





وظهرت الفتاة وهى ترسم الشكل الاخير الذى ظهر به رامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمى " في شهر رمضان الماضى .





وعلق رامز جلال على فيديو الفتاة قائلًا: "ياسهيلة انتى هايلة تسلم ايديكى "





وفكرة برنامج رامز مجنون رسمي الذى يقدمة الفنان رامز جلال تقوم على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه ويقوم رامز بتنفيذ خطته.



