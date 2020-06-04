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فن

أخبار الفن.. نتيجة تحليل أحمد السقا وزوجته.. إصابة رحمة بفيروس كورونا.. انتحار فنانة هندية

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:29 ص
رحمة
رحمة
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.

بعد إصابة دينا حويدق بـ كورونا.. سلبية نتيجة تحليل أحمد السقا وزوجته
كشف الفنان أحمد السقا عن حقيقة إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد؛ بعد إعلان الإعلامية دينا حويدق، إصابتها بالفيروس، والتى تشارك مها الصغير، زوجة السقا فى برنامج "its show time" على قناة cbc. 

أعلنت الفنانة رحمة إصابتها وأسرتها بفيروس كورونا المستجد. 

وكتبت الفنانة رحمة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أنا وأهل بيتي جميعا عندنا كورونا". 

علق الفنان يوسف الشريف على الاحتجاجات الأمريكية التى تشهدها بسبب العنصرية، وقتل جورج فلوريد صاحب البشرة السمراء.

أقدمت الفنانة الهندية الشهيرة تشاندانا البالغة من العمر 29 عامًا على الانتحار بسبب تعرضها إلى أزمة عاطفية خاصة بعد رفض صديقها الزواج منها. 

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود عبد العزيز الذى لقب بالساحر، حيث قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية. 

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود عبد العزيز المشهود له فى الوسط الفنى بأنه من أكثر الفنانين الذين تجمعه علاقات طيبة بالوسط الفنى ككل وإن كانت هناك أزمة وحيدة جمعته بالفنان عادل إمام والتى أثرت على علاقتهما لفترة طويلة حتى انتهت فى الأيام الأخيرة من حياة الساحر. 
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