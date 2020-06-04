وفاة المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط بفيروس كورونا

توفي صباح اليوم الدكتور محمود جابر، نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق، والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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كان الدكتور محمود جابر، المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط أصيب بفيروس كورونا ونقل على أثره إلى مستشفى الراجحي للعزل وشهدت حالته الصحية تدهور مما أدى إلى وفاته

نعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بخالص الحزن والأسى مستشاره الهندسى المرحوم الدكتور محمود جابر مرسي الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة ونائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق .

وأكد أنه أحد القامات العلمية والإنسانية المرموقة، واحد مؤسسي الجامعةوشخصياتها البارزة ممن خدموا الجامعة خلال تاريخه المشرف ومناصبه المتعددة بكل إخلاص وتفانى