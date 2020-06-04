AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وفاة المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط بفيروس كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:40 ص
المستشار الهندسي
المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط
Advertisements
إيهاب عمر

 توفي صباح اليوم الدكتور محمود جابر، نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق، والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

اقرأ ايضا:

لتوطين التكنولوجيا.. أكاديمية البحث العلمى تعلن عن تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة مع جنوب افريقيا

لطلاب الفرق النهائية بـ تجارة أسيوط.. شاهد جميع المحاضرات

كان الدكتور محمود جابر، المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط أصيب بفيروس كورونا ونقل على أثره إلى مستشفى الراجحي للعزل وشهدت حالته الصحية تدهور مما أدى إلى وفاته

نعى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بخالص الحزن والأسى مستشاره الهندسى المرحوم الدكتور محمود جابر مرسي الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة ونائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق .

وأكد أنه أحد القامات العلمية والإنسانية المرموقة، واحد مؤسسي الجامعةوشخصياتها البارزة ممن خدموا الجامعة خلال تاريخه المشرف ومناصبه المتعددة بكل إخلاص وتفانى

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة رئيس جامعة الفيوم بـ فيروس كورونا واحتجازه في العزل الصحي

إصابة المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط بفيروس كورونا

بعد تماثلهما للشفاء من كورونا.. خروج زوجة نائب رئيس جامعة أسيوط وابنته من مستشفى العزل

إصابات وتعافٍ.. كورونا يطرق أبواب المسئولين بالمحافظات.. والعزل المنزلي وسيلتهم للشفاء

شفاء نائب رئيس جامعة أسيوط من كورونا

جامعة أسيوط توضح ملابسات وفاة ممرضة بالمستشفى الجامعي

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد الساحر.. تفاصيل خلاف محمود عبد العزيز وعادل إمام

بأئمة الجامع وبدون جمهور..الأزهر يعلن إقامة صلاة الجمعة غدا

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور لشقيقة محمد رمضان خلال حفل الزفاف

أول تكليف من وزير التنمية المحلية لـ قيادات المحليات الجديدة

مرتضى منصور أذكى شخصية رياضية.. مجاهد: الجنايني لا يصلح لرئاسة اتحاد الكرة

منها الإسهال.. أعراض أولية لمصابي كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داليا البحيري تشارك بجلسة تصوير لمجلة Elle في نسختها العربية.. صور

لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا

رعد وأمطار مفاجئة تضرب سماء القاهرة والمحافظات| فيديو وصور