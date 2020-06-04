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محافظات

محافظ الغربية: سحب رخص قائدي السيارات لعدم التزامهم بالكمامات

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:46 م
صدى البلد
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أحمد على

أعطي  الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته  اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بأهمية التنسيق الكامل مع مسئولي ومباحث المرور لتدشين حملات رقابية على كافة قائدي السيارات الملاكي والنقل وسحب تراخيصهم خلال المرحلة المقبلة.

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وتابع  محافظ الغربية أنه أجري سلسله من الجولات الميدانيه بعدد من مناطق السكنية بمراكز طنطا وقطور لردع كافة قائدي السيارات والسائقين المخالفين للوائح علي مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات والسنطة وقطور وبسيون وسمنود .

وجاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لالتزام اصحاب السيارات بارتداء الكمامة، وكذلك التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق، ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا .

وشدد محافظ الغربية فى تعليماته إلي رئيس مركز ومدينة قطور المحاسب أحمد المغاورى بأعمية  بتطوير بعض الاماكن الموجودة بالمدينة للارتقاء بالشكل الجمالي والمظهر الحضاري ، وكذلك التواصل مع وكيل وزارة الري لتطهير ترعه القطرية وعمل مقايسه لتغطيتها.

كما وجه محافظ الغربية بسحب رخص ما يقرب عدد   27 سيارات لعدم التزام سائقيها بقرار رئيس الوزراء بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية واختراقهم مواعيد الحظر ، كما تابع حالة النظافه العامة بالمدينة .

 

 

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