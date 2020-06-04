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توك شو

تامر أمين: كمامات "بير السلم" مصنوعة في ورشة حدادة.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:07 م
كمامات
كمامات
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هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك بعض المصريين لا يرتدون الكمامة بشكل صحيح، والبعض يرتدي كمامات ليست طبية.

وعرض تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، مقطع فيديو لتصنيع كمامات تحت بير السلم وبدون أي مواصفات طبية.

وعلقت تامر امين على الفيديو، قائلا:"  الراجل بيمسك الكمامات بيده بدون جوانتي.. الكمامات دي معمولة في ورشة حدادة".

وتابع تامر امين:"  يتم بيع تلك النوعية من الكمامات على انها كمامة طبية ويحققون ربح سريع حرام مستغلين ازمة انتشار فيروس كورونا ".

وأردف تامر امين:"  لابد من توافر الرقابة الشعبية من أجل مواجهة الأزمة، لأن الشعب اهم مؤسسة في الوطن".

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