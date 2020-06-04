تامر أمين: كمامات "بير السلم" مصنوعة في ورشة حدادة.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك بعض المصريين لا يرتدون الكمامة بشكل صحيح، والبعض يرتدي كمامات ليست طبية.





وعرض تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، مقطع فيديو لتصنيع كمامات تحت بير السلم وبدون أي مواصفات طبية.





وعلقت تامر امين على الفيديو، قائلا:" الراجل بيمسك الكمامات بيده بدون جوانتي.. الكمامات دي معمولة في ورشة حدادة".





وتابع تامر امين:" يتم بيع تلك النوعية من الكمامات على انها كمامة طبية ويحققون ربح سريع حرام مستغلين ازمة انتشار فيروس كورونا ".





وأردف تامر امين:" لابد من توافر الرقابة الشعبية من أجل مواجهة الأزمة، لأن الشعب اهم مؤسسة في الوطن".



