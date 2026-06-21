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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صديقة ضحية عربة القهوة تروي لحظات مأساوية بعد الحادث: «مفقتش غير آخر اليوم»

صديقة ضحية حادث عربة القهوة
صديقة ضحية حادث عربة القهوة
محمد البدوي

روت كنزي، صديقة ضحية حادث عربة القهوة بمنطقة حدائق الأهرام، تفاصيل مؤثرة عن اللحظات التي أعقبت وقوع الحادث، مؤكدة أنها عاشت حالة من الصدمة الشديدة أفقدتها القدرة على استيعاب ما جرى في الدقائق الأولى.

عاجزين عن التدخل

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إنها كانت برفقة الضحية وقت وقوع الحادث، مشيرة إلى أن المفاجأة وسرعة الأحداث جعلتا الجميع عاجزين عن التدخل أو إنقاذها.

صعوبة الموقف

وأضافت أنها بعد أن بدأت تستعيد وعيها تدريجيًا شاهدت مشاهد وصفتها بالمؤلمة في موقع الحادث، موضحة أن تجمع المواطنين حول المكان زاد من صعوبة الموقف عليها نفسيًا، خاصة مع هول ما حدث أمام أعين الجميع.

وأكدت أن الحادث وقع على مسافة قريبة جدًا منها، لافتة إلى أن بعض الموجودين داخل السيارة ابتعدوا عن موقع الحادث في البداية قبل أن يتم إعادتهم إلى المكان وسط تجمع الأهالي.

حجم المأساة بشكل كامل

وأشارت إلى أنها أدركت حجم المأساة بشكل كامل عندما شاهدت فرق الإسعاف تتعامل مع الضحية، وهو المشهد الذي تسبب في انهيارها نفسيًا، خاصة مع حالة الحزن الشديدة التي سيطرت على أسرة الفتاة وأقاربها.

وقالت إن شقيق الضحية كان في حالة انهيار تام عقب الحادث، فيما فقدت هي الأخرى السيطرة على مشاعرها ودخلت في نوبة بكاء وصراخ من شدة الصدمة والحزن.

حالة إغماء بعد الواقعة

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها تعرضت لحالة إغماء بعد الواقعة، مشيرة إلى أنها لم تستعد وعيها الكامل إلا في نهاية اليوم داخل منزلها، دون أن تتذكر تفاصيل انتقالها من موقع الحادث إلى المنزل، بسبب التأثر النفسي الكبير الذي تعرضت له.

كنزي حادث عربة القهوة حدائق الأهرام نهال طايل ضحية حادث عربة القهوة

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