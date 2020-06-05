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محافظات

محافظ جنوب سيناء يشدد على المستشفيات استقبال حالات الاشتباه في كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
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ايمن محمد
قالت  المهندسة ايناس سمير  نائبة محافظ جنوب سيناء  إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شدد علي ضرورة  استقبال  حالات الاشتباه بكورونا  جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لمستشفي رأس سدر العام  برفقتها  اللجنة المكلفة بالمرور علي المستشفيات بالمحافظة 


أجرت المهندسة ايناس سمير  نائب محافظ جنوب سيناء جولة بمستشفى رأس سدر ضمن أعمال اللجنة المشكلة طبقًا لتعليمات اللواء خالد فودة  محافظ جنوب سيناء للمرور علي المستشفيات تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، للمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا علي مدار اليوم، وذلك لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

 وقد تابعت  نائبة المحافظ خلال جولتها ، تواجد الأطقم الطبية والتمريض ومسئولي المخازن، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية، والتي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ووجهت نائبة المحافظ الشكر والتقدير للأطقم الطبية وأثنت علي العمل وأشارت أن كلًا منهم مقاتل بدرجة طبيب ولا مكان بينهم لمتخازل أو متقاعس، مؤكدة ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج من هذه الازمة.

وأكدت نائب المحافظ أن هناك تكليفات مشددة من اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء للمتابعة المستمرة للمستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه للوقوف على الاحتياجات الفعلية، و مدى توفير الإمكانيات، والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت نائبة المحافظ بأن المحافظة خصصت خطوط ساخنة تم الإعلان عنها من خلال البوابة الإلكترونية للإبلاغ عن أي مشكلة أو شكوي خاصة بفيرس كورونا.

كما قام  كل من رئيس مدينة طور سيناء والقائم بأعمال رئيس مدينة دهب  برئاسة  اللجنة المشكله كل فى مدينتة و تم المرور على مخازن  الأدوية وكذلك المرور على مخازن المستلزمات الطبية وكذا التأكد من تواجد الاطقم الطبية بالمستشفيات وتبين توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والتأكد من تواجد جميع الاطقم الطبية من أطباء وتمريض على رأس العمل وفى حالة تأهب واستعداد لتقديم كافة الخدمات الصحية لكل قاصدى مستشفيات دهب  وطور سيناء ، وجارى مرور اللجان بباقى مستشفيات مدن المحافظة سواء مرضى الكرونا أو الأمراض الأخرى المختلفة
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محافظ جنوب سيناء يشدد على المستشفيات استقبال حالات الاشتباه في كورونا
محافظ جنوب سيناء يشدد على المستشفيات استقبال حالات الاشتباه في كورونا
محافظ جنوب سيناء يشدد على المستشفيات استقبال حالات الاشتباه في كورونا
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