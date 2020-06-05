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صدى البلد يبرز دعوة أبو العينين لعقد قمة طارئة لقادة أفريقيا لمناقشة تداعيات كورونا على اقتصاديات القارة..فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:58 ص
أبوالعينين خلال مشاركته
أبوالعينين خلال مشاركته مؤتمــر الاتحـــاد الأفريقي
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محمود محسن
أبرز برنامج "صباح البلد" الخبر، الذي جاء على موقع صدى البلد الإخباري بعنوان "أبوالعينين خلال مشاركته بمؤتمر الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس: أدعو لعقد قمة طارئة لقادة الدول الأفريقية لمناقشة تداعيات كورونا على اقتصاديات القارة".

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وجاء نص الخبر 

دعا رجل الصناعة، النائب محمد أبوالعينين عضو مجلس النواب  الرؤساء الأفارقة الى عقد قمة طارئة عبر وسائل التواصل الحديثة لمناقشة الوضع الذي تمر به القارة و تداعيات كوفيد ١٩ على اقتصاديات القارة.

جاء ذلك خلال مشاركة ابوالعينين عبر الفيديو كونفرانس ممثلا عن مصر بمؤتمــر الاتحـــاد الأفريقــــى حول تأثير كوفيد 19 على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركــات الناشئــة فــي أفريقيــا، الذى أداره فيكتــور هاريســون مفوض الاتحاد الأفريقى للشئون الاقتصادية من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقر الاتحاد ..و شارك فيه ممثلون عن كل الدول الأفريقية.

وأوضح أبوالعينين أن العام الماضى الذى ترأس خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى كانت أفريقيا على الخريطة العالمية بقوة، وكان هناك أكثر من قمة دولية سواء في اليابان أو الصين أو روسيا، والآن هناك حاجة ملحة لعودة مثل هذه الاجتماعات الهامة.

ودعا أبو العينين البنوك المركزية الأفريقية إلي الاجتماع والاستفادة من التجربة المصرية ومبادرات البنك المركزي المصري فيما يتعلق بمساعدة الشركات والأفراد.

وأكد النائب محمد أبوالعينين أننا نواجه أزمة عالمية غير مسبوقة.. أزمة صحية واقتصادية.. أصابت جانبى العرض والطلب فى الاقتصاد العالمى.. وستدخل الاقتصاد العالمى والافريقى فى انكماش غير مسبوق. موضحا أن أزمة كورونا قد تغير النظام العالمي وتغير شكل العولمة.. وستزيد التركيز على الأولويات الوطنية وتوطين التنمية.

وأضاف أبوالعينين أن أزمــة كورونا كاشفــة ومنشئــة .. حيث كشفت عن أن نماذج النمو المدفوعة بتصدير السلع الأساسية فشلت في إيجاد وظائف أكثر أو تحسين الرفاهية للشعوب الأفريقية..وفى نفس الوقت، هذه الأزمة ستكون منشئة لعالم جديد، وستسرع من تحولات كنا نتوقع أن تحدث فى 10 سنوات نراها تحدث فى أسابيع وشهور.



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