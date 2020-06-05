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اقتصاد

النفط يرتفع مع ترقب الأسواق لاجتماع أوبك+ بشأن تمديد خفض الإمدادات بنسبة 14٪ منذ أسبوع

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:35 م
صدى البلد
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وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم  الجمعة إذ يترقب المتعاملون مؤشرات من اجتماع قد يُعقد مطلع الأسبوع القادم حيث سيناقش منتجون كبار للنفط ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات قياسية للإنتاج.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو ما يعادل 0.7٪ إلى 40.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:20 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو ما يعادل 0.5٪ إلى 37.58 دولار للبرميل.


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وربح برنت نحو 14٪ منذ بداية الأسبوع الجاري، بينما  ارتفع خام غرب تكساس الوسيط قرابة ستة بالمئة، ليصبح الخامان

القياسيان على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس. وكان الارتفاع نابعا من تخفيضات للإنتاج في ظل مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود

مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار  فيروس كورونا المستجد.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، غدا السبت لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج بحسب ما ذكره تلفزيون النهار الجزائري اليوم الجمعة نقلا عن مصدر بأوبك.

كانت مصادر في أوبك+ قالت في وقت سابق إن اجتماعا وزاريا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة قد يُعقد هذا الأسبوع، إذا وافق العراق وغيره على تعزيز التزامهم بتخفيضات الإنتاج القائمة.

وتريد السعودية وروسيا، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم، تمديد تخفيضات للإنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يوميا حتى يوليو .

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