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حوادث

الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ شخصين محتجزين داخل مصعد بالأزبكية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:04 م
الحماية المدنية بالقاهرة
الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ شخصين
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كتب محمد صبرى
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى إنقاذ شخصين مُحتجزين داخل مصعد بمنطقة الأزبكية.
     
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود شخصين مُحتجزين داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأزبكية بسبب إنقطاع التيار الكهربائى .

وعلى الفور إنتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذ (المواطنين) وإخراجهما من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات عقب تشغيل المصعد يدويًا.

وقدم المواطنين الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة للبلاغ والحرص على سرعة التجاوب مع بلاغات المواطنين. 

يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى .

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