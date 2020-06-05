بعد ارتفاع إصابات كورونا.. استشاري أمراض معدية يوجه نصيحة للسعوديين

ارتفعت اصابات فيروس كورونا المستجد في السعودية بشكل كبير مما دعى إلى القلق حيث بلغت 1264.
وصرح باهيري بأن نسبة إصابة كبار السن معدلها 4% ويجب توفير نظام صحي يساعدهم على علاج الحالات الحرجة التي ترتفع بشدل ملحوظ.
وأشار إلى أنه يستبعد تماماا ارتفاع اعداد الاصابات في السعودية نتيحة عودة الحياة التدريجية لانة لم تمضي 6 أيام على عودة الحياة والحالات الحرجة الموجودة تستغرف مدة من 8-10 أيام
وتوقع أن السبب يعود إلى الزيارات والمخالطة الاجتماعية خلال فترة رمضان والعيد، مضيفا أنه من الضروري ارتداء الكمامة لانها تحمي من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة تزيد على 70%.
وقال نزار باهبري، استشاري الأمراض الباطنية والمعدية في السعودية، إن الوضع في المملكة تخطى حدود القلق نتيحة ارتفاع اعداد الاصابة بفيروس كورونا هذة الفترة خاصة الحالات الحرجه التي لم تراها من قبل.
وصرح باهيري بأن نسبة إصابة كبار السن معدلها 4% ويجب توفير نظام صحي يساعدهم على علاج الحالات الحرجة التي ترتفع بشدل ملحوظ.
وأشار إلى أنه يستبعد تماماا ارتفاع اعداد الاصابات في السعودية نتيحة عودة الحياة التدريجية لانة لم تمضي 6 أيام على عودة الحياة والحالات الحرجة الموجودة تستغرف مدة من 8-10 أيام
وتوقع أن السبب يعود إلى الزيارات والمخالطة الاجتماعية خلال فترة رمضان والعيد، مضيفا أنه من الضروري ارتداء الكمامة لانها تحمي من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة تزيد على 70%.