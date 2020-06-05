نشرة الرياضة.. إعلان جدول مباريات الدوري الإنجليزي.. حسام عاشور زمالكاوي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

أعلنت رابطة البريميرليج، المواعيد الجديدة لمباريات مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج.





مازح النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، زميله نابي كيتا، خلال التدريبات الريدز تحت الأمطار.





أعلن نادي برشلونة الإسباني، غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تدريبات الفريق الجماعية، اليوم، الجمعة، بسبب معاناته من إصابة عضلية.





كشف تقرير صحفي إنجليزي موعد المباراة التى يتم تتويج فريق ليفربول بلقب بطولة الدورى الإنجليزي الغائب عن خزائن الريدز منذ اكثر من 30 عاما.





أكدت تقارير الصحف الإسبانية إصابة 5 لاعبين بـ فيروس كورونا داخل نادي برشلونة واثنين من اعضاء الجهاز الفني وسط تكتم شديد من إدارة النادي ورابطة الدوري.





أكدت صحيفة ذا صن البريطانية عودة العلاقة بين نادين غوسالفين والدة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان وعشيقها الشاب تياجو راموس .





تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة فرايبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ، ضمن منافسات الجولة الـ30، من مسابقة الدوري الألماني.





يواجه الدورى الإنجليزي "البريميرليج " خطرا قد يلغي عودة النشاط بعد انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، ويأتى ذلك بسبب قرارات الحكومة البريطانية لمواجهة الجائحة.





علق أنيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك، على اتهامات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.





كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ تواصل مع مسئولي النادي الأبيض خلال الساعات الماضية.



