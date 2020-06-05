تخصيص 40 فدانا بالحسينية لإنشاء مدفن صحى ومصنع لتدوير القمامة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تخصيص 40 فدان بناحية قصاصين الشرق بمركز الحسينية لإنشاء مدفن صحى ومصنع لتدوير القمامة.





وأكد محافظ الشرقية أنه تم وضع خطة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات والقمامة بنطاق المحافظة حيث يأتي تخصيص 40 فدان بناحية قصاصين الشرق بمركز الحسينية لإنشاء مدفن صحى ومصنع لتدوير القمامة للتخلص الأمن من المخلفات ولتخفيف الإنبعاثات البيئية للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

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فيما أكد المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه تم تسليم الهيئة العربية للتصنيع 10 أفدنة من إجمالي 40 فدان والتى قام محافظ الشرقية بتخصيصها لإقامة مدفن صحى ومصنع لتدوير القمامة وذلك لإنشاء المرحلة الأولى من المدفن الصحى.





وأشار "الشناف" الي انه عباره عن خلية أولى لتجميع القمامة والتى تستوعب مليون ونصف متر قمامة بناحية قصاصين الشرق بمركز الحسينية يأتي هذا فى إطار التعاون بين محافظة الشرقية ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع.