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أخبار العالم

الدولية لشركات الطيران تدرس إجراء قانونيا ضد خطط الحكومة البريطانية للحجر الصحي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:56 م
شركات الطيران البريطانية
شركات الطيران البريطانية
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أ ش أ
أعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية الموحدة لشركات الطيران، فيلي والش، أنه يدرس تقديم طعن ضد الخطط الجديدة للحكومة البريطانية المتعلقة بالحجر الصحي.

وقال والش - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية أذاعتها اليوم الجمعة - أن القواعد الجديدة من شأنها أن "تنسف" فرص الشركة في الطيران خلال شهر يوليو المقبل (على حسب وصفه).

وأضاف "نعتقد أن الأمر غير عقلاني وأنه غير مناسب وننظر في الطعن لهذا التشريع ، ونحن نراجع الوضع مع محاميين".

وتابع أن الصناعة تواجه أكثر تحدياتها صعوبة ، وأن الخطوط الجوية البريطانية التابعة للمجموعة الدولية لم تنقل ركابًا سوى 485 راكبًا خلال رحلات جوية تمت الشهر الماضي.

وعقب تصريحات والش، أعلنت شركة الطيران الإيرلندية "ريان إير" المنافسة لشركة الخطوط الجوية البريطانية ، في بيان ، "ريان إير ستدعم أي إجراء قانوني تطلقه المجموعة الدولية الموحدة لشركات الطيران ضد الحجر الصحي غير الفعال".

كما أن الرئيس التنفيذي لشركة "ريان آير"، مايكل أوليري كان قد وصف الحجر الصحي ، في تصريحات سابقة ، بـ "غير المنطقي"، وأنه سيكون "عديم الفائدة".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت قبل أيام فرض حجر صحي مدته 14 يومًا على الركاب الوافدين إلى البلاد جوًا ليبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري، الأمر الذي يمثل عقبة أخرى أمام قطاع الطيران الذي تضرر من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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