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رياضة

ياسر إبراهيم يقضي الإجازة على البحر .. شاهد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:14 م
ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
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محمد بدران
شارك ياسر إبراهيم لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلي، جمهوره صورا جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر ياسر إبراهيم  وهو يستمتع بإجازة الصيف على البحر بإطلالة كاجوال ونظارة شمس، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.

كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى أخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدّر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.









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A post shared by Yaseer Ebrahim (@yasserebrahim5) on

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