15 فندقا فى 4 محافظات تتسلم شهادة السلامة الصحية

تسلم ١٥ فندقا بأربع محافظات هي البحر الاحمر وجنوب سيناء والاسكندرية والقاهرة شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، بعد التأكد من استيفائها لضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

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وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية ان عدد الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة وصل حتي الان الي ١٢٥ فندقا، لافتا الي أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ٩ فنادق بمحافظة البحر الاحمر وهم ريجينا سويس ان ريزورت، وبيلافيستا، ودوار العمدة، وسلطان باي، والتبة (بل فيو)، وكلوب باراديسيو، وسمرا باي، وماريوت، ومنتجع كونتننتال، و ٣ فنادق بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء هم فندق شارمليون كلوب ريزورت، وفندق شارمليون كلوب اكوا بارك، وفندق كورال بيتش تيران، وفندق واحد بمحافظة الاسكندرية هو فندق وندسور بالاس، وفندقين بمحافظة القاهرة هما فندق هيلتون ريزدنس الزمالك، وفندق أم كلثوم.

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وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.