AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على مواصفات تويوتا HILUX

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:18 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
تعتبر سيارة HILUX  من بين أشهر سيارات البيك آب في العالم وأكثرها مبيعا وخصوصا في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط .

واكتسبت هذه السيارة ممتصات صدمات وواجهة أمامية جديدة كليا وزادت فيهما نسبة العناصر المصنوعة من الفايبر والبلاستيك وفقا لما ذكره موقع موتور 1.

يأتي هذا النموذج بهذه السيارات بالعديد من ملامح الجمال التي تميزه بشكل واضح عن نماذج Hilux السابقة، وخصوصا من ناحية التصميم الخارجي.

وتم تزويد السيارة بعناصر إضاءة ثبتت فوق إطار العجلات الامامية  كما تم تغير تصميم المرايا الجانبية وكذلك تغيرت أشكال المصابيح الخلفية. 

وحصلت على خطوط  LED حمراء على شكل حرف B وتم تزين الصندوق الخلفي بإطارات من أنابيب معدنية تمنح السيارة  رباعية الدفع.

كما حصلت هذه السيارة على واجهة القيادة في السيارات على شاشة متطورة بمقاس 8 بوصات وتعمل مع نظام مولتيميديا  حديثة ويمكنه الاتصال مع الأجهزة والهواتف الذكية وذلك عبر تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن النماذج الحديقة من هذه السيارات  صنعت في معامل تويوتا في تايلاند كما زودت بمحركات ديزل بسعة 2.4 و2.8 ليتر بعزم 150 و201 حصانا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواصفات جى إم سى أكاديا بعد وصولها السوق السعودي

شاهد هيونداي CRETA 2020 الأكثر مبيعاً في العالم .. فيديو

شاهد.. موديل ميتسوبيشي الجديد الأكثر عصرية

هيونداي تجري تعديلات على موديل Veloster N

بي أم دبليو تكشف عن فئتها الـ 5 الفاخرة.. فيديو

سكودا تكشف عن سيارتها Rapid الجديدة كليا ..فيديو

ترشيحاتنا

بعد خطابه لمجلس الأمن.. السودان يسأل عن تأثير المياه القادمة من سد النهضة على البلاد

اعملي باي باي يا جهاد.. تفاصيل تصوير فيديو إباحى لزوجين وصديقهما فى الجيزة

الدولار يرتفع 31 قرشا خلال أسبوع.. سعر العملات الأجنبية بختام تعاملات الجمعة 5 -6-2020

بعد شائعة زواج نيللي كريم.. عمرو دياب يتصدر تويتر

اليوم.. إقامة أول صلاة جمعة في الجامع الأزهر بعد تعليقها 73 يوما

مصر للطيران: إعلانات الرحلات الجوية المتداولة لا تخص الشركة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند .. 10 إطلالات أنيقة لـ أروى

بعد اكتشاف إصابتها بـ16 ورمًا.. سيدة ثلاثينية تروي تفاصيل معاناتها مع السرطان

مناسب للدايت.. طريقة عمل بان كيك دايت بالشوفان