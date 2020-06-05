تعرف على مواصفات تويوتا HILUX

تعتبر سيارة HILUX من بين أشهر سيارات البيك آب في العالم وأكثرها مبيعا وخصوصا في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط .



واكتسبت هذه السيارة ممتصات صدمات وواجهة أمامية جديدة كليا وزادت فيهما نسبة العناصر المصنوعة من الفايبر والبلاستيك وفقا لما ذكره موقع موتور 1.



يأتي هذا النموذج بهذه السيارات بالعديد من ملامح الجمال التي تميزه بشكل واضح عن نماذج Hilux السابقة، وخصوصا من ناحية التصميم الخارجي.



وتم تزويد السيارة بعناصر إضاءة ثبتت فوق إطار العجلات الامامية كما تم تغير تصميم المرايا الجانبية وكذلك تغيرت أشكال المصابيح الخلفية.



وحصلت على خطوط LED حمراء على شكل حرف B وتم تزين الصندوق الخلفي بإطارات من أنابيب معدنية تمنح السيارة رباعية الدفع.



كما حصلت هذه السيارة على واجهة القيادة في السيارات على شاشة متطورة بمقاس 8 بوصات وتعمل مع نظام مولتيميديا حديثة ويمكنه الاتصال مع الأجهزة والهواتف الذكية وذلك عبر تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.



ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن النماذج الحديقة من هذه السيارات صنعت في معامل تويوتا في تايلاند كما زودت بمحركات ديزل بسعة 2.4 و2.8 ليتر بعزم 150 و201 حصانا.

