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أخبار العالم

السودان: 14 حالة وفاة و151 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 01:56 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء أمس الجمعة، تسجيل 14 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 347 حالة. 

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تم تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5865 حالة".

وأضافت: " الحالات الجديدة سُجلت منها ٩١ اصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٦ ولايات"، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد ٣٠١ عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.


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