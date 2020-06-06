أخبار التوك شو.. نجاح تجربة بلازما المتعافين.. لقاح صيني قريبا.. حالة الفنانة رجاء الجداوي بإيد ربنا

نشر موقع "صدى البلد الإخباري"، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، و تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
للحماية من الإصابة بكورونا.. الطريقة الأفضل لارتداء الكمامة
كشف الدكتور عمرو عبد الباقي، استشاري أمراض القلب بالولايات المتحدة الامريكية، الطريقة الأفضل لارتداء الكمامات .
وقال عبد الباقي خلال فيديو عرضه الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" الكمامة لها أهمية كبيرة في انحصار فيروس كورونا، وتقليل فرص العدوي".
الصحة: تجربة بلازما المتعافين من كورونا أثبتت فاعليتها.
أشار إلى أن خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، تجري تجارب لاختبار قدرة كفاءة الأجسام المضادة على مواجهة فيروس كورونا.
وأردف:" التبرع بالدم للمتعافين من كورونا يتم بعد 14 يوما من إتمام الشفاء، لافتا إلى أن شروط التبرع بالبلازما هي نفس شروط التبرع بالدم.
نائب مدير مستشفى أبو خليفة عن حالة رجاء الجداوي: كل شيء بإيد ربنا.
وبالحديث عن تقييم حالة رجاء الجداوي، أكد نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسكندرية، أنهم مستبشرون خيرا، متابعا: كل شيء بإيد ربنا..وشيء كويس أن حالتها مازالت مستقرة من 3 أيام على نفس الحال.
ولفت إلى أن الفنانة رجاء الجداوي مدركة للواقع وفى وعيها، مؤكدا أن كل الشائعات المنتشرة غير صحيحة.
بعد تجارب سريرية .. لقاح صيني لعلاج فيروس كورونا قريبا
كشف الإعلامي الصيني نادر رونج، عن اكتشاف بلاده للقاح ضد فيروس كورونا المستجد، موضحا أن شركة صينية طبية أعلنت في أواخر شهر مايو الماضي نجاحها في إجراء تجربة سريرية على مصابي فيروس كورونا.
وتابع الإعلامي الصيني نادر رونج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدى مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه تم إنجاز مرحلتين من عملية إنتاج اللقاح الجديد لفيروس كورونا، وتمثلت الأولى في إثبات أن هذا اللقاح آمن ليس له تأثيرات جانبية والمرحلة الثانية إثبات امتلاكه فعالية ودور للوقاية من الفيروس
أستاذ جراحة قلب: 96% يتعافون من كورونا دون تدخل الطبيب
قال الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب رئيس لجنة الصحة بحزب الوفد، إن الوفد شكل لجنة لمتابعة مرضى الحزب، لافتا إلى أن 96 % من المواطنين يتعافون من تلقاء أنفسهم.
وتابع خلال المداخلة الهاتفية التي أجراها عبر برنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، وزارة الصحة وضعت برتوكولات تعاون في منتهي الأهمية لكن عقار "الهيدروكسين" على وجه الخصوص لا بد من استشارة الطبيب قبل تناوله.
أستاذ جراحة قلب: 96% يتعافون من كورونا دون تدخل الطبيب
قال الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب رئيس لجنة الصحة بحزب الوفد، إن الوفد شكل لجنة لمتابعة مرضى الحزب، لافتا إلى أن 96 % من المواطنين يتعافون من تلقاء أنفسهم.
وتابع خلال المداخلة الهاتفية التي أجراها عبر برنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، وزارة الصحة وضعت برتوكولات تعاون في منتهي الأهمية لكن عقار "الهيدروكسين" على وجه الخصوص لا بد من استشارة الطبيب قبل تناوله.
لاصق طبي ينتج أجسامًا مضادة لعلاج فيروس كورونا.
كد الدكتور طلال نصولي أستاذ المناعة والحساسية في جامعة جورج تاون الأمريكية، أن هناك 150 شركة على مستوى العالم تتنافس فيما بينها لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد.
وتوقع نصولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، ظهور لقاح لفيروس كورونا خلال شهر ديسمبر من العام الحالي، موضحا أن إحدى شركات الدواء تعمل على إنتاج لقاح على هيئة لاصق ينتج أجسام مضادة .
متى نصل لـ صفر إصابات بفيروس كورونا.. هشام العسكري يجيب
متى نصل لـ صفر إصابات بفيروس كورونا.. هشام العسكري يجيب
كشف الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، بكلية شميد للعلوم جامعة تشابمان عن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا والموعد المرتقب للوصول إلى صفر إصابات.
وتابع العسكري خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تسطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"، قائلا: "المعادلات الرياضية لا نعتبرها غاية ولكن يمكن من خلالها التنبؤ بما يحدث في المستقبل".
لتخليص العالم من كورونا.. لقاح أمريكي بـ 400 مليون دولار
تتضمن 4 بنود.. مصطفى بكرى يكشف ملامح الحل السياسي في ليبيا.
كشف الإعلامى مصطفى بكرى، ملامح خارطة الطريق المطروحة لحل الأزمة الليبية.
لتخليص العالم من كورونا.. لقاح أمريكي بـ 400 مليون دولار
كشف الدكتور طلال نصولي أستاذ المناعة والحساسية في جامعة جورج تاون الأمريكية، عن العلاج الجديد لفيروس كورونا والذى من المقرر خروجه للنور خلال الأيام القادمة، قائلا:" أن لقاح «مودرنا» المدعوم من البيت الأبيض بـ 400 مليون دولار هو الاقرب للخروج للنور لتخليص العالم من أزمة فيروس كورونا.
ونوه خلال مداخلة هاتفية مع مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك 150 شركة على مستوى العالم تتنافس فيما بينها لإنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد.
تتضمن 4 بنود.. مصطفى بكرى يكشف ملامح الحل السياسي في ليبيا.
كشف الإعلامى مصطفى بكرى، ملامح خارطة الطريق المطروحة لحل الأزمة الليبية.
وأضاف بكرى خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، وفقا للمعلومات الواردة إلينا؛ توجد مبادرة تم التوافق الدولى عليها دوليا، تقوم على، انسحاب الجيش الليبيى لحدود ما قبل 4 أبريل 2019.
يشكرون أشرف زكي.. أسرة الراحل حسن حسني توضح موقفها من عدم حضور الفنانين عزاءه
يشكرون أشرف زكي.. أسرة الراحل حسن حسني توضح موقفها من عدم حضور الفنانين عزاءه
قال هشام حسن حسني نجل الفنان الراحل حسن حسني, إن الفنان حسن حسني توفي في الساعة 2:30 صباحا وتم انتهاء إجراءات الدفن في الصباح مباشرة ولم يكن هناك استعجال في دفنه مطلقا.
وأضاف هشام حسن حسني خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية, أن الدكتور أشرف زكي كان يتابع معهم الحالة الصحية للفنان حسن حسني لحظة بلحظة.