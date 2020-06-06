أخبار التوك شو.. نجاح تجربة بلازما المتعافين.. لقاح صيني قريبا.. حالة الفنانة رجاء الجداوي بإيد ربنا

نشر موقع "صدى البلد الإخباري"، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، و تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





للحماية من الإصابة بكورونا.. الطريقة الأفضل لارتداء الكمامة

كشف الدكتور عمرو عبد الباقي، استشاري أمراض القلب بالولايات المتحدة الامريكية، الطريقة الأفضل لارتداء الكمامات





وقال عبد الباقي خلال فيديو عرضه الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" الكمامة لها أهمية كبيرة في انحصار فيروس كورونا، وتقليل فرص العدوي".



الصحة: تجربة بلازما المتعافين من كورونا أثبتت فاعليتها.

أشار إلى أن خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، تجري تجارب لاختبار قدرة كفاءة الأجسام المضادة على مواجهة فيروس كورونا.

وأردف:" التبرع بالدم للمتعافين من كورونا يتم بعد 14 يوما من إتمام الشفاء، لافتا إلى أن شروط التبرع بالبلازما هي نفس شروط التبرع بالدم.

وبالحديث عن تقييم حالة رجاء الجداوي، أكد

نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسكندرية، أنهم مستبشرون خيرا، متابعا: كل شيء بإيد ربنا..وشيء كويس أن حالتها مازالت مستقرة من 3 أيام على نفس الحال.



