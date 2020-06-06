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أخبار العالم

كندا ترصد 14 مليار دولار لمواجهة كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 02:12 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أمس الجمعة، أن حكومته سترصد 14 مليار دولار إضافية للمقاطعات والأقاليم، من أجل اتخاذ تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وقال ترودو في تصريحات نقلتها شبكة "سي.بي.سي" الكندية إن "الكنديين ضحوا كثيرا من أجل القضاء على فيروس كورونا، مبينا أن حكومات المقاطعات والأقاليم لديها فكرة واضحة عما هو مطلوب لمواجهة هذا الوباء".

وأضاف: " سيكون هناك أموال لشراء معدات حماية شخصية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية ولإمكانية إعادة فتح رعاية الأطفال بأمان ومساعدة البلديات في الحفاظ على خدمات المدن".

وأشار إلى أنه سيكون هناك أيضا أموال للعاملين للحصول على ما يصل إلى 10 أيام من الإجازة المرضية المدفوعة إذا لم يكن لديهم بالفعل هذه الاستحقاقات.

يأتي هذا فيما أعلنت السلطات الصحية بمقاطعة كيبيك تسجيل 50 حالة وفاة جديدة اليوم الجمعة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات في المقاطعة بسبب الفيروس إلى 4935 حالة.
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