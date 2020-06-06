كندا ترصد 14 مليار دولار لمواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أمس الجمعة، أن حكومته سترصد 14 مليار دولار إضافية للمقاطعات والأقاليم، من أجل اتخاذ تدابير مواجهة فيروس كورونا.





وقال ترودو في تصريحات نقلتها شبكة "سي.بي.سي" الكندية إن "الكنديين ضحوا كثيرا من أجل القضاء على فيروس كورونا، مبينا أن حكومات المقاطعات والأقاليم لديها فكرة واضحة عما هو مطلوب لمواجهة هذا الوباء".





وأضاف: " سيكون هناك أموال لشراء معدات حماية شخصية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية ولإمكانية إعادة فتح رعاية الأطفال بأمان ومساعدة البلديات في الحفاظ على خدمات المدن".





وأشار إلى أنه سيكون هناك أيضا أموال للعاملين للحصول على ما يصل إلى 10 أيام من الإجازة المرضية المدفوعة إذا لم يكن لديهم بالفعل هذه الاستحقاقات.



