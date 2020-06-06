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أخبار العالم

البرازيل.. تسجيل 1005 وفيات بفيروس كورونا و30830 إصابة

السبت 06/يونيو/2020 - 06:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم السبت، تسجيل 1005 وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 35026 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 30830 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 645771.

ومنذ يومين، أصبحت حصيلة الوفيات في البرازيل ثالث أعلى نسبة في العالم، متجاوزة بذلك عدد الوفيات في إيطاليا، غير أن  المجتمع العلمي في البرازيل يعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوص المخبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين.

والبرازيل، التي يدعو رئيسها جايير بولسونارو باستمرار إلى إعادة فتح البلاد لحماية الاقتصاد والوظائف، تسجل بمفردها أكثر من نصف عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية.
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