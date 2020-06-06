خلال تصادم توك توك ودراجة نارية.. مصرع عامل وإصابة 2 آخرين في حادث بسوهاج



شهدت منطقة أولاد غزي بمركز العسيرات بسوهاج ، تصادما بين مركبة توك توك ودراجة نارية "موتوسيكل" مما نتج عنه مصرع عامل وإصابة 2 آخرين.





تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وتم التحفظ على المركبتين.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، فقد تلقى إخطارا يفيد خلال سير دراجة نارية "توك توك" قيادة "نور الدين.ا.ن" 41 عاما عامل ويقيم دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية بدون لوحات معدنية قيادة "متي.م.خ" 19 عاما عامل ويقيم بناحية دائرة المركز.





نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة كل من قائد التوك توك، "محمد.ع.م" 19 عاما عامل ويقيم بناحية دائرة المركز مستقل الدراجة البخارية بجروح قطعية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.





تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين، وتحرر محضر بالواقعة.

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