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دعما لاستقرار ليبيا.. الرئيس السيسي يستقبل عقيلة صالح وخليفة حفتر.. فيديو

السبت 06/يونيو/2020 - 12:43 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاجر إبراهيم
صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بقصر الاتحادية كلا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية.


وأضاف المتحدث أن لقاء الرئيس بالقادة الليبين يأتي من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.


جاء ذلك فى خبر عاجل عبر فضائية "إكسترا نيوز"، وسنوافيكم بالتفاصيل فور نزولها.
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