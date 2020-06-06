احتيال واختلاس عبر الإنترنت.. تعرف على جهود الأموال العامة خلال ٢٤ ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط جميع أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.









وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا "احتيال عبر الإنترنت - تزوير أوراق رسمية-اختلاس مال عام - استغلال نفوذ محليات- غسل أموال" ضبط فيها 9 أشخاص.









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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.