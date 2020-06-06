AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

احتيال واختلاس عبر الإنترنت.. تعرف على جهود الأموال العامة خلال ٢٤ ساعة

السبت 06/يونيو/2020 - 12:27 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط جميع أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.


وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 6 قضايا "احتيال عبر الإنترنت - تزوير أوراق رسمية-اختلاس مال عام - استغلال نفوذ محليات- غسل أموال" ضبط فيها 9 أشخاص.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأموال العامة تضبط قضيتين اتجار فى النقد خلال ٢٤ ساعة

الأموال العامة تضبط ٣ قضايا إتجار غير مشروع في العملة

بمصبوطات ٤٨٠٠ دولار و٢٧٦٠ ريالا.. الأموال العامة تضبط شخصين من تجار العمالة

الأموال العامة تضبط قضيتي اتجار فى العملة خلال ٢٤ ساعة

الأموال العامة تضبط تاجري عملة وبحوزتهما 37 ألف دولار

بمضبوطات ١٣ مليون جنيه.. الأموال العامة تلقي القبض على 3 أشخاص لاتجارهم بالنقد الأجنبي

ترشيحاتنا

شاهد.. نجاة مذيعة ماليزية بأعجوبة من بين فكي تمساح خطير| فيديو

دعاء فك الكرب والتحصين من الأمراض والفيروسات

بفساتين جذابة.. ماجدة الرومي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

نص ساعة بـ500 جنيه.. التحريات: شواذ الجيزة يستقطبون حديثي السن من الفيسبوك

شعب قهر كورونا.. قصة نداييشميي الرئيس الجديد لبوروندى.. بروفايل

7 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 6-6-2020

AdvertisementS

بينهم ريم البارودى.. الأعلى للإعلام يقرر منع هؤلاء من الظهور على الشاشة

وفاة مذيع سعودى شهير غرقا فى البحر.. تفاصيل

المصل واللقاح: جزء كبير من مصابي كورونا بمصر يمرون بأعراض بسيطة.. والفيروس يفقد قدراته

لضبط المشهد..منع 5 مذيعات من الظهور الإعلامي لمدة عام

نص ساعة بـ500 جنيه.. التحريات: شواذ الجيزة يستقطبون حديثي السن من الفيسبوك

بعد استطلاع رأيه.. حسام عاشور يبدي موافقته على الانتقال لـ الزمالك

من صندوق إعانات الطوارئ.. القوى العاملة: صرف 171 مليون جنيه لـ 162 ألف عامل في 1530 منشأة سياحية

ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا..مسلحون مجهولون يهاجمون حقل الشرارة النفطي فى ليبيا.. تفاصيل

تقرير تونسي: الأهلي يطالب الكاف باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من البطولات الأفريقية

انتظروا نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد الواحدة ظهرا.. عبر هذا الرابط

باحث مصري يشارك في إنتاج أول لقاح لمواجهة كورونا: انتظروا المصل في ديسمبر

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الأهلي وإدارته.. والمستشار القانوني للأهلي يستقيل للرد على رئيس الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شعب قهر كورونا.. قصة نداييشميي الرئيس الجديد لبوروندى.. بروفايل

بمكياج جذاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها